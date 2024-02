Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, ha hablado en la jornada de hoy tras el cierre de mercado y ha analizado todo lo sucedido en el pasado mes de enero, incluido todo lo relacionado con el caso Rafa Mir. Al contrario que en el Valencia CF, donde Miguel Ángel Corona no ha ofrecido ninguna explicación en este 2 de febrero, en el Sevilla FC han apuntado directamente a los dirigentes de Mestalla como los grandes culpables de que no se cerrara la operación por el delantero, quien se quedó tirado después de hacer mucha fuerza por recalar en el equipo de Baraja. "El Valencia nunca ha querido a Rafa Mir. Si el Valencia lo hubiera querido, Rafa estaría ya allí. A Rafa le mostramos todos los emails y mensajes que intercambiamos con el Valencia y es normal su frustración", ha asegurado Víctor Orta.

En líneas generales, el director deportivo dio una amplia explicación sobre lo sucedido y lo relató desde el inicio. "Rafa Mir, el presidente hace unos días... el presidente recibe una oferta verbal por el jugador. Curiosamente a los 10 minutos se había filtrado en internet, prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para anunciarme la oferta verbal por parte del director general del Valencia. Ya un periodista de mercado había publicado la noticia. De hecho lo comentamos y nos reímos (se refiere al tuit de Fabrizio Romano en el que incluso cita a Javier Solís y Corona, algo poco habitual en este tipo de anuncios). La oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta", explica.

El director deportivo ha dejado claro que una operación que estaba cerca de cerrarse, no tuvo un buen desenlace porque el Valencia CF se desentendió de esos flecos finales y de tratar de arreglar las discrepancias entre ambos. "Nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el 1 de febrero. El Valencia nos dice que no va cubrir todo, pero al final hubo diferencias. La opción de compra no tenía un gran valor. La negociación estaba prácticamente cerrada", señaló en unas declaraciones que ha recogido 'el sevillista'. De hecho, el Víctor Orta aún fue un paso más. "Nos dicen que se sienten ofendidos cuando la operación estaba prácticamente cerrada", aseguró, apuntando también a que los encargados de hacer la operación no podían contactar con su superior y dieron la operación por cerrada. "Ellos nos transmiten que no pueden contactar hacia arriba con su responsable porque dan la operación por cerrada", explicó.

Por su parte, Víctor Orta ha reconocido que vio muy mal anímicamente en la noche de este jueves después de que la negociación no llegara a buen puerto pero que está convencido que todo va a ir a mejor. "Rafa Mir es un tío muy fuerte. Incluso hoy en el entrenamiento tuvo una broma conmigo. El futbolista sabe que puede darle la vuelta a esto", sentenció el actual director deportivo.