Diakhaby vuelve como el ‘refuerzo’ para la defensa

El Valencia vuelve hoy al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna después de dos días de descanso con el regreso a los entrenamientos de Mouctar Diakhaby. El guineano se incorpora a los entrenamientos después de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa África frente a la República Democrática del Congo. El futbolista está llamado a dar un paso adelante ante la salida de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid. Su aportación va ser clave de aquí a final de temporada. El jugador, uno de los capitanes de la plantilla, necesita encontrar la continuidad y la regularidad que no ha tenido esta temporada. Cristhian Mosquera, asentado en el once titular, lo espera para formar la pareja titular de centrales.

El Valencia no hizo ningún movimiento en el mercado de invierno para reforzar el centro de la defensa a pesar de la marcha de Paulista al Atlético. Como reconoció ayer Miguel Ángel Corona era Rafa Mir o nadie más. La zaga, sin Gabriel, queda formada finalmente por Mosquera, Cenk Özkacar, Yarek Gasiorowsky y el propio Diakhaby tras la cesión de César Tárrega al Real Valladolid.

Diakha escribió ayer una carta dirigida a los guineanos tras su adiós de la Copa África. «Me gustaría agradecerles por el apoyo incondicional y la energía que nos brindaron durante esta competencia. Evidentemente todos estamos decepcionados por no continuar la aventura y no llegar a las semifinales de esta Copa Africana. Os dimos todo para que os sintáis orgullosos y mostramos a todos que Guinea es una gran nación futbolística con jugadores talentosos. Estoy orgulloso de mis compañeros y de la imagen que le hemos dado a nuestro país, esto es solo el comienzo... Felicitaciones a la República Democrática del Congo por la victoria. Volveremos más fuertes, aún más decididos y aprendiendo de esta experiencia». Diakha no juega con el Valencia desde el 19 de diciembre en el triunfo al Rayo en Vallecas.