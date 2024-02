En Las Palmas espera un desafío

Al Valencia le espera un desafío sugerente en el estadio Gran Canaria. El equipo de Rubén Baraja medirá no solo su potencial, sino también su ambición, en la visita al equipo revelación del campeonato, un Las Palmas alegre y talentoso, tal como marca su propia tradición. Un partido atractivo en el que los dos contendientes llegan con el objetivo de mínimos virtualmente cumplido (la permanencia en Primera división) y con casi toda una segunda vuelta por delante para intentar alcanzar posiciones europeas.

A pesar de las bajas, que continúan siendo numerosas, a pesar del mal sabor de boca que todavía resiste del final del mercado de fichajes, el momento del Valencia es el idóneo. El conjunto blanquinegro acumula cinco victorias en los últimos seis partidos, ha ganado en confianza en los encuentros lejos de Mestalla. Tiene ante sí la oportunidad de distanciar a Las Palmas a seis puntos de distancia y empezar a abrir hueco con la parte media de la tabla.

No será fácil, casi nunca lo es en Las Palmas. El Valencia no vence como visitante desde el año 2002, en un triunfo sellado por Pablo Aimar (ídolo de Kirian Rodríguez, director del juego canario) y con el extremo croata Robert Jarni reconvertido a portero. El estadio en el que se juegó aquel encuentro ya no existe. Y el Nuevo Insular se le ha atragantado al Valencia incluso en años de bonanza deportiva, como en la etapa de Marcelino García Toral.