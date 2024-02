El Pipo explica la lesión de un Almeida más cerca de volver

El Valencia CF afrontra un partido complicadísimo contra la UD Las Palmas en la jornada de mañana y la sensación es que las bajas complican mucho a un Baraja que no tiene demasiados efectivos o algunos de ellos no están para 90 minutos, como es el caso de sergi Canós. Una de las ausencias habtiuales desde hace meses es la de André Almeida, que con unos problemas de espalda se ha mantenido al margen pero ve el futuro más inmediato con cierto optimismo. En cualquier caso, el Pipo fue preguntado en rueda de prensa y explicó qué le sucede al luso. O mejor dicho, los motivos por los que no se puede explicar cuál es concretamente su problema.

"Esto ya se ha comentado y luego hay situaciones que depende del momento del jugador. Hay cierta privacidad que se tiene que valorar en este tipo de situaciones. Ya está bien, eso es lo importante y que esperemos que pronto pueda estar disponible. Siempre dentro de lo posible intentamos explicar las cosas. Se valoran las cosas, a veces no es A o B o C, hay dudas en el diagnóstico. Diego López, todos sabemos que se ha roto el arco cigomático y hay que hacer esto y esto. Otras lesiones tiene formas distintas de tratarse, o una lesión te provoca otra... nunca es querer ocultar nada. Hay que informar a la gente sobre las lesiones y asumir la responsabilidad de explicar las cosas que no pasa nada", señaló.

Cabe recordar que el último partido que disputó el centrocampista fue ante el Betis en el Benito Villamarín, donde jugó apenas 68 minutos. Desde ese 1 de octubre el futbolista lleva al margen y no ha disputado de esta manera ningún partido en el resto del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y hay que esperar para ver qué sucede en febrero, donde también lo tiene complicado porque está trabajando para estar al mismo nivel cuanto antes pero no es fácil por cuestiones de competitividad. En cualquier caso, la vuelta del jugador se antoja más cercana y la buena noticia es que durante su ausencia Guillamón ha dado un paso al frente, lo que permite al Pipo tener a cuatro centrocampistas (Pepelu, Hugo, Javi Guerra y Almeida) muy diferentes entre ellos para la recta final del curso.