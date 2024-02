Los dos momentos del año para Baraja

Rubén Baraja se queda con dos momentos de su primer año como entrenador del Valencia. El Pipo eligió su presentación oficial como técnico en Mestalla y la última jornada de la temporada pasada cuando certificó la permanencia en el Benito Villamarín. Así lo explicaba el declaraciones al club:

"Hay dos momentos especiales. El primer día, el día de San Valentín. Firmar por el equipo que tu quieres, me sentí revalorizado. Me dieron la oportunidad de entrenar en Primera. No había debutado en Primera. Era el equipo de mi vida y me dieron una oportunidad única en una situación de gran dificultad. Me dio un subidón. Y el otro fue conseguir el objetivo de estar en Primera. Sufrimos mucho pero lo conseguimos"