Peter Lim se niega a firmar el documento para que Valencia sea sede del Mundial 2030

La candidatura de Valencia para el Mundial 2030 se tambalea. Más allá de si el Valencia CF podrá terminar o no las obras a tiempo, todo una incógnita teniendo en cuenta que el trámite de las licencias no avanza, la entidad valencianista le ha informado a la Generalitat Valenciana (GVA) que no va a firmar el documento que obliga la Real Federación Española de Fútbol para acoger la gran cita dentro de seis años.

Durante estas últimas semanas en las que la GVA ya había firmado el escrito y el Ayuntamiento estaba dispuesto a hacerlo, el club meditaba su decisión a contrarreloj. Finalmente el Valencia traslada su 'no' a las autoridades hasta que no tenga seguridad jurídica. Y es que en caso de firmar y no cumplir con lo establecido, el club se enfrenta a penalizaciones.

A la espera de la moción

La noticia llega en mitad de la moción que firman PP, VOX y Compromís ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de evaluar al detalle el coste de las obras para acabar de construir el Nou Mestalla y que esta cifra sea avalada en su totalidad por parte de Peter Lim. El movimiento busca agilizar de una vez por todas la reanudación de las obras. El PSOE, por su parte se abstiene al considerar que la moción parte de un proyecto low cost, el que presentó el Valencia en 2022. Todo esto a la espera de que el 6 de marzo la justicia decida sobre la caducidad de la ATE. Todo en el aire.