El PSPV exige aval económico para el Nou Mestalla y carga contra el Ayuntamiento

El Partido Socialista se abstuvo el pasado miércoles de la moción que PP, VOX y Compromís firmaron ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de evaluar al detalle el coste de las obras para acabar de construir el Nou Mestalla y que esta cifra sea avalada en su totalidad por parte de Peter Lim. Sandra Gómez, en un encuentro informal acaecido este jueves, ha tenido la oportunidad de explicar a los medios su 'no' a la moción.

La exvicealcaldesa mantiene su firme postura de que el proyecto de estadio que pretende llevar a cabo el Valencia no es suficiente. De hecho es esa la razón principal que expone para no participar en una moción que, recalca, parte de una auditoría y de ese proyecto "low cost" que presentó el club en julio del año 2022.

Se trata, por tanto, y siempre según el criterio de la edil socialista, de la confirmación de que el Ayuntamiento rebaja incluso públicamente sus exigencias a Peter Lim y pone, además, en peligro la candidatura de Valencia para el Mundial 2030. Sandra considera que sería desastroso para la ciudad que Lim recuperara la ATE. En caso de hacerlo, el máximo accionistas recuperaría los derechos y podría, entre otras cosas, vender sin cumplir las obligaciones.

El PSOE quiere incorporar varios puntos

Existen varias discrepancias que han provocado que los socialistas no firmen la mencionada moción. En primer lugar, el PSPV defiende a capa y espada que hay que mantener las mismas obligaciones de la ATE y no rebajarlas lo más mínimo. Como punto más importante, Sandra Gómez hizo hincapié en que es absolutamente necesario un aval económico que garantice la construcción del estadio. En la moción de PP-VOX-Compromís no aparece.

El PSPV ve intencionalidad en el Ayuntamiento

Sandra Gómez cargó con fuerza contra María José Catalá y el PP. Expuso que en el bando socialista están convencidos de que los populares cruzan los dedos para que caiga la caducidad de la ATE el próximo 6 de marzo y Lim recupere los derechos sin tener que tomar decisiones políticas que supongan un desgaste. Tampoco dejó de mencionar el 'caso Olano', exponiendo las evidentes dudas que genera que un profesional que ha estado relacionado con Peter Lim desde 2014 marque ahora la estrategia política y jurídica Ayuntamiento-Valencia CF en relación al Nou Mestalla.