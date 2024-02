Diego López avisa al Madrid: "Mestalla es Mestalla y asusta a los rivales"

Diego López será la gran novedad del Valencia CF en el partido del sábado contra el Real Madrid en Mestalla. El 'Guajín' se ha recuperado de su fractura en el pómulo izquierdo y jugará contra los blancos con una protección especial en el rostro. Este miércoles ha hablado de su vuelta a los terrenos de juego, su estado físico o su gol a los de Carlo Ancelotti la temporada pasada, así como otros temas de actualidad que rodean al Valencia-Real Madrid. Estas han sido sus declaraciones al club:

Estado físico

Estoy al cien por cien con ganas de jugar, tenía muchas ganas de viajar a Granada, creo que iba a viajar. Ha ido todo bien desde el principio, acortamos plazos corriendo y tocando balón y por eso pude llegar a Granada. Me ha venido bien no jugar y ganar una semana más. Me operaron un martes, pero el miércoles estuve en casa y el lunes empecé a trabajar, ha ido todo muy bien y muy rápido.

Máscara

Bien, no es lo mismo, te notas más incómodo, pero bien. Algún manotazo me he llevado ya en los entrenamientos, pero nada, ha aguantado bien. Veremos cuando llegue la hora de la verdad. Me la guardaré de recuerdo. Ojalá sea la máscara del gol del Madrid. No sé el tiempo que me tocará llevarla, algunos partidos quedan aún seguro... No tengo porque tener ningún tipo de miedo. No he notado nada raro. Así que para adelante.

Lesión

Noté un crujido y me empecé a agobiar, no sentía dolor, pero que algo se había roto, me agobié un poco, pero no tuve mucho dolor como tal. Me pillo mal, se rompió y ya está, Centelles luego me escribió un mensaje, me pidió perdón y que me recuperara pronto, no lo hizo con intención. Lo ves en la imagen y no parece grave.

Su gol al Real Madrid

Tengo un bonito recuerdo del año pasado. Ojala se repita la victoria, más allá de quien marque el gol.

Su mejor momento

Llevo poco, pero es mi mejor momento en el Valencia. Diciembre se me hizo cuesta arriba porque fueron muchos partidos, pero en Navidad descansé a nivel mental y coges el año de otra forma y con las pilas cargadas.

4 goles y 5 asistencias

Me entiendo muy bien con Hugo, es mi trabajo, no solo meter goles, las asistencias son muy importantes para el colectivo. Hugo lleva diez goles, nos da mucho y que siga así.

Valencia-Real Madrid

Hemos sido basrantes regulares, lo afrontamos con ganas, en el partido de la ida dimos una mala imagen y vamos con las ganas de demostrarle a la afición que fue un tropiezo donde no se vio al Valencia de todo el año. Estamos trabajando muy bien los conceptos que nos dice el mister para plantarle cara al Madrid y ganar el partido. Aunque hagas un partido perfecto, puedes perder porque ellos tienen mucha calidad y talento, pero el equipo lleva un año bueno sobre todo defensivamente y podemos ganarles perfectamente.

La fuerza de Mestalla

Venga quien venga se llena, ya se ve en la media de asistencia, nos están ayudando mucho este año como el año pasado y Mestalla va a ser clave. Mestalla es Mestalla y a los rivales les asusta. Es una afición que va y que va y que no para de animar y la sientes. No juegas contra once, juega contra un estadio entero.

Polémica Vinícius del año pasado

Es un tema que a la gente le gusta, pero desde mi punto de vista si la atención se pone fuera del césped, quiere que sea para los bomberos y a toda la gente que ayudó en el incendio.