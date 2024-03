Ferreras vuelve a la carga: Lamentable discurso para defender al Madrid tras la polémica en Mestalla

La desfachatez por parte del madridismo mediático continúa días después del Valencia - Real Madrid. La Sexta se ha convertido en uno de los brazos de la maquinaria blanca, más allá de sus constantes intentos de interferir en los arbitrajes de LaLiga con sus mofas y denuncias de los árbitros españoles con los vídeos de Real Madrid TV.

Esta vez ese madridismo mediático ha vuelto a la carga, los peces gordos del Bernabéu 'mueven' todas las naves disponibles para aumentar el relato ‘racista’ de todo Mestalla contra Vinícius. Además de conseguir un nuevo argumento para la indigna cruzada que mantiene contra los árbitros a raíz del polémico final del Valencia – Madrid con Gil Manzano como protagonista. Eso sí, parece que la bandera contra el racismo se quedó en casa esta vez, porque no hubo ni media palabra a los insultos a Peter Federico.

Tal vez alguien debería decirle a Ferreras que ese mismo árbitro al que vilipendian y al que querrían tener permanentemente en la nevera porque no le rió las gracias al Madrid en Mestalla, salió de un estadio con bolsas oficiales de ese mismo club. Fuese por el motivo que fuese, pero la imagen no es mucho más limpia que el hecho de estar pagando al número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante años.

Eso y que desde tiempos inmemoriales, más allá de la aburrida disputa entre Madrid y Barcelona, los dos clubes se han beneficiado de los errores arbitrales contra los 18 equipos restantes de la Primera División. Ya saben quien no llora no mama o en este caso no consigue interferir en las decisiones arbitrales.

El equipo arbitral dirigido por Gil Manzano sale con bolsas del Real Madrid del Estadio de la Cerámica tras un Villarreal - Real Madrid / SD

El discurso de Ferreras para atacar a la RFEF y defender al Madrid

El presentador de Al Rojo Vivo no ha perdido la ocasión para hablar del Valencia - Madrid del pasado fin de semana a su vuelta a las pantallas. Ferreras ha dedicado un espacio, enmedio de la actualidad política, para atizar a cara descubierta a los árbitros como si de la comunicación del club merengue se tratara.

“Un fin de semana más ha quedado patente la incompetencia y la corrupción moral en la RFEF y en el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo. Se están cargando el prestigio y la credibilidad de la competición española. Somos el hazmerreír de Europa. Una competición, LaLiga, degradada jornada a jornada y donde nadie dimite. Y como guinda, como culmen de la desvergüenza un árbitro que ha pitado el final de un magnífico partido entre dos grandes equipos cuando un jugador está a punto de rematar a gol. Es el espectro de Negreira, que sigue vivo, que sigue presente. Es el fango arbitral que prevalece”, ha asegurado un Ferreras fuera de sí en su intento de proteger al Madrid.

Sin embargo ya no engañan a nadie porque rápidamente las redes sociales se han llenado de comentarios en contra de la defensa a ultranza de Ferreras al Madrid. Muchos usuarios le han recordado que no criticó con tanta vehemencia a los árbitros después del bochornoso desenlace del Madrid - Almería.

El pasado de Ferreras, La Sexta y el Real Madrid

Antonio García Ferreras, quien fuera dircom del Real Madrid e íntimo amigo de Florentino, nunca ha ocultado su madridismo radical. Tanto en fútbol como en baloncesto, sus colores son evidentes.

El presidente madridista le fichó de la SER, cadena propiedad del Grupo Prisa y desde la que por entonces se le atacaba a Florentino. El mandatario ya habló del tema en 2021: "Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional, bueno, honesto, trata bien a todo el mundo. ¡Estos son unos sectarios de la hostia, los del Grupo Prisa".

En LaSexta, Ferreras se ha mostrado todavía más madridista si cabe en los últimos tiempos, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción a raíz del 'Caso Negreira'. El presentador de Al Rojo Vivo ha dado cobertura al caso día sí y día también, ya que supone una nueva arma arrojadiza para el Madrid en la batalla contra el CTA.

Antonio García Ferreras junto a Florentino Pérez viendo un partido del Madrid de baloncesto / SD

La última de La Sexta contra el Valencia: Morad

Morad El Khattouti El Horami es un rapero catalán de origen marroquí que poco o nada tiene que ver con el Valencia CF, pero el miércoles 28 de febrero no parecía tal. Por lo menos para LaSexta. El 'artista' era noticia tras aceptar dos años de prisión por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron.

¿Y qué tiene que ver esto con el club valencianista? Nada. Bueno, que una vez se puso una sudadera del Valencia CF y es precisamente una imagen con esta prenda la que ha empleado la cadena privada para ilustrar en redes sociales la noticia. ¿Es Morad valencianista? No, no hay constancia de que el de L'Hospitalet sienta especial afinidad por el club valenciano, sin embargo es íntimo amigo del exmadridista Achraf, lateral del PSG, que incluso le apoyó cuando la jueza dictaminó la causa contra él. También tiene guiños hacia el Real Madrid y es que incluso llegó a posar durante un concierto con la elástica blanca con el nombre de Mbappé.