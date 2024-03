Diakhaby: "Me opero el jueves en Francia. Tengo ánimo"

Mouctar Diakhaby comienza ahora su difícil y largo camino con el objetivo de volver a los terrenos de juego. La espeluznante lesión que sufrió el sábado pasado en el partido ante el Real Madrid le tendrá en el dique seco entre 10 y 12 meses según los pronósticos más optimistas. Algunos médicos ya han explicado que la de Mouctar se trata de una de las lesiones más graves que un deportista puede sufrir y que el proceso de recuperación no es ni mucho menos sencillo.

Esta mañana el futbolista francés ha abandonado el hospital en el que se encontraba desde el sábado y en el que los doctores tuvieron que estabilizarle la rodilla que había quedado en muy mal estado. Lo primero que ha hecho el futbolista ha sido desplazarase hasta la Ciudad Deportiva de Paterna acompañado de un familiar y, por supuesto, ayudado por unas muletas, para ver y saludar a sus compañeros de equipo y cuerpo técnico.

Diakhaby llegando a Paterna / Montesinos

A la salida, algunos medios han parado a Diakhaby y el franco-guineano se ha parado a contestar algunas preguntas. En declaraciones que ha recogido À Punt Esports, Mouctar ha confirmado que se marcha a su país a empezar el proceso. "Me opero el jueves en Francia. Me voy a Francia a estar con mi familia". A pesar del durísimo palo que se ha llevado, el futbolista ha demostrado enterza y ha expresado que se siente con fuerzas para este duro reto: "Me toca esto, así es la vida y estoy tranquilo. Estaban animando, dándome fuerza, no es fácil animar a un compañero con una lesión así pero bien. Contento de verlos. A ellos y a la gente del club. Es importante antes de irme a Francia. Como sé que voy a quedarme mucho tiempo fuera, mejor irme y sacar todo de mi cabeza, limpiar la cabeza y estar con mi familia. Tengo ánimo. Los compañeros me están apoyando mucho y contento de verlos".

Sobre su decisión de no operarse en España, el jugador ha dicho que tiene "confianza en los doctores de aquí. Pero en Francia está mi casa y familia".