El ambicioso discurso de Diego López

¿CREES QUE ES NEGATIVO HABLAR DE EUROPA?

"No he dicho que sea negativo. No voy a hablar de situaciones que son hipótesis. Me parece muy bien que la gente se ilusione, que todo el mundo tenga esta ilusión. Estamos en una buena situación pero queda mucha temporada por delante. Paso a paso, esto es sufrir como hoy, pelear como hoy. Saber jugar como hemos jugado hoy y si tú demuestras en toda una temporada que merce esestar arriba, pues lógicamente es algo que te habrás ganar, pero queda muchísimo. Tenemos que ser capaces de conseguir ter minar bien la temporda y llegar a los 40 puntos siempre te acerca más a esta tranquilidad que ayuda a que todo slo jugadores vayan creciendo"