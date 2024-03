De la Fuente se queda corto con el Valencia

En la convocatoria de la Selección Española está José Luis Gayà, pero también hay ausencias importantes. Varios jugadores del equipo de Rubén Baraja tenían opciones de entrar en la lista, pero Luis de la Fuente solo ha premiado al de Pedreguer, el caso más claro. El seleccionador ha pasado de la temporada que están realizando Cristhian Mosquera, Pepelu y Hugo Duro, llevando en su lugar a algunos futbolistas que no están en un estado de forma tan alto como el que están mostrando estos tres valencianistas. Poco premio a nivel de convocatorias para un equipo con el once repleto de futbolistas seleccionables y que está rindiendo en un contexto tan complicado como el que vive ahora mismo el club de Mestalla.

El caso más llamativo por agravio comparativo sea quizás el de Mosquera. En este inicio de campaña muchos centrales de LaLiga están a un nivel muy alto, sin embargo De la Fuente ha premiado a Pau Cubarsí sin apenas bagaje en la élite y solo 17 años. Llama la atención lo sencillo que lo ha tenido un central joven del FC Barcelona después de solo doce partidos en la élite (9 de liga, uno de Champions y uno de Copa del Rey) mientras el valencianista Mosquera, líder de la defensa de su equipo con 19 años con 27 partidos disputados esta temporada a un nivel muy elevado, ha tenido que conformarse con ir a la Sub21 en esta llamada. Otros como Mika Mármol, Igor Zubeldia o Eric García o también llevan más partidos y un gran rendimiento a sus espaldas y han quedado fuera. Aymeric Laporte, que ahora juega en el fútbol árabe, conserva su condición de internacional.

En el centro del campo la competencia es elevadísima y ahí Pepelu se ha quedado fuera de los planes del seleccionador. El pivote está siendo posiblemente el hombre más importante del engranaje táctico de Rubén Baraja, el futbolista que garantiza el equilibrio defensivo y lanza al Valencia con balón. En su puesto ha entrado el mejor ‘6’ del planeta como es Rodri Hernández y otro de los grandes valores del fútbol español como es Martín Zubimendi. Otros centrocampistas como Mikel Merino o Fabián Ruiz también están una lista que tiene en la medular su punto más fuerte.

En ataque la temporada de Hugo Duro pedía a gritos ese premio que no ha llegado. En la lista está un habitual Álvaro Morata que lleva más goles en liga (14) que el valencianista (12) y que es la gran referencia ofensiva de La Roja. También lleva a un Joselu Mato que cayó de pie en la Selección y que lleva ocho tantos en Liga, pero su rol es menos habitual en el Madrid (36 por cien de las titularidades) que el de Duro en el Valencia (96 por cien), pero De la Fuente tampoco ha premiado su gran campaña. También se ha llevado a Mikel Oyarzabal, que en ocasiones lo usa como ‘9’, precisamente en una temporada en la que está muy alejado de su mejor versión. En la banda llama la atención que todavía vaya Pablo Sarabia que no es indiscutible en el Wolverhampton (no llega al 60 por cien de los minutos).