Ocho valencianistas al parón internacional

La competición de clubes afronta su último parón por compromisos internacionales. LaLiga no se reanudará hasta el fin de semana del 29 de marzo y, hasta la fecha, la plantilla del Valencia entrenará en la Ciudad Deportiva de Paterna sin los ocho internacionales que han sido convocados con sus respectivas selecciones. Eran nueve antes de la desafortunada lesión de José Luis Gayà, que se hizo daño en el cuádriceps en el partido de La Cerámica y se ha caído de la convocatoria de Luis de la Fuente. Su sustituto, Marc Cucurella.

Tras el varapalo de Gayà, son cinco los representantes del Valencia en la Selección Española. Cuatro en la Sub-21: Mosquera, Fran Pérez, Javi Guerra y Diego López, y uno con la Sub-19: Yarek Gasiorowski.

También cuentan con compromisos internacionales y, por tanto, abandonan momentáneamente Valencia Roman Yaremchuk, Cenk Ozkacar y Giorgi Mamardashvili. El delantero centro es un fijo con Ucrania y en las últimas semanas ha incrementado su volumen de minutos en el Valencia, algo que también repercute positivamente en su candidatura a ir con su combinado nacional. Cenk, por suparte, también ha ganado protagonismo ahora con Baraja, aunque haya sido por la lesión de Diakhaby, y no se cae de la lista de Turquía. Y Mamardashvili no solo es un fijo para Georgia, es más bien uno de los pilares de la selección que dirige Willy Sagnol. La temporada del gigante georgiano en el Valencia le está colocando en el mapa europeo más que nunca. Su partido en La Cerámica es el ejemplo más reciente. Sostuvo al equipo hasta que pudo y sus actuaciones siguen despertando el interés de varios equipos que no le quitan ojo.