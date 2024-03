Foulquier: "Tenemos muy buen ambiente. Todos nos llevamos bien y luchamos a una"

Dimitri Foulquier ha declarado en 'VCF Radio' que el secreto de que el Valencia CF haya mejorado sus prestaciones en gran medida, comparándolo con el sufrimiento de la pasada campaña, reside en la unión en el grupo. El de Guadalupe asegura que el mensaje que trasmite Rubén Baraja, técnico del equipo, dentro del vestuario es que "la intensidad vale más que el talento". A continuación, la entrevista que ha concedido el jugador en el medio oficial del club:

Buen momento del equipo

"Estamos bien, jugando y compitiendo bien, sobre todo, en el Camp de Mestalla. La temporada son 38 jornadas y hay que seguir así y acabar bien. Hay que competir cada partido para ganarlo y al final, veremos cuántos puntos sacamos. Lo importante siempre es el campo, poner intensidad y competir para ganar los encuentros".

Mentalidad de la plantilla

"En el Wanda no estuvimos a la altura, pero en general, estamos compitiendo bien y cuando compites estás más cerca de ganar y sacar muchos puntos. Tenemos que seguir, lo importante es el grupo, el equipo, que está bien y tenemos que continuar así. La ambición es una palabra que hay que demostrarla en el campo y lo estamos demostrando. En cada partido hemos competido muy bien".

Claves del buen rendimiento

"Tenemos un muy buen grupo, muy buen ambiente. Todos nos llevamos bien y luchamos a una. El míster también es muy importante porque su mensaje es que estamos en un club muy grande y tenemos que competir con intensidad cada partido, podemos ganar a cualquiera y estamos convencidos de ello. Hay una conexión muy buena entre los más jóvenes y los más veteranos y eso en el campo se está viendo. Hay que proteger eso".

Identidad de juego

"La intensidad vale más que el talento y Baraja le da mucha importancia a eso, por eso estamos haciendo una buena temporada".

Partidos a domicilio

"Ganar fuera de casa nunca es fácil, tanto para nosotros como para cualquier equipo. Es un reto y queremos hacerlo mejor fuera de casa. Lo importante es competir para estar más cerca de ganar".

Consejos de veterano

"Cuando eres veterano tienes el deber de ayudar a los más jóvenes. Además de los mensajes, debes dar buen ejemplo también. Intentamos ayudar con la palabra, pero sobre todo, con las acciones".

Mejor momento en el Valencia CF

"No sé si es mi mejor momento. El primer año jugaba mucho, hicimos un buen año, el año pasado fue complicado y no entraba en los planes del entrenador que estaba, el equipo tampoco estaba bien colectivamente, estábamos todos con menos confianza… este año al principio ya me notaba mejor con la forma de jugar de Baraja. Thierry está haciendo una gran temporada, no pude tener muchos minutos al inicio, luego tuve mi oportunidad e intenté aprovecharla. Yo doy lo que puedo y, a veces, te sale bien y otras no, es fútbol".

Grupo

"Cuando hay un buen grupo, los suplentes, en mi caso en la primera parte de la temporada, también nos sentimos importantes, como en casa y con eso es más fácil que cuando entres, tener un buen rendimiento. Baraja ha demostrado que en cualquier momento uno puede jugar".

Récord de partidos seguidos jugando (20)

"Para ese dato también me ayuda de que el míster me está utilizando de extremo porque como lateral es más difícil entrar desde el banquillo. Antes también había 3 cambios y ahora 5, por lo que los laterales salimos más a jugar".

Sorpresa de Jocelyn Angloma

"No vi los partidos de Angloma, pero he escuchado muchas cosas positivas de él. Tengo imágenes de él en la final de Champions contra el Real Madrid CF. Es un jugador referencia. Que te vean y te digan estas cosas es algo muy bueno. Estoy muy orgulloso. Además, lo que ha comentado de la afición, notamos una conexión especial y nos ayuda mucho. En casa nos sentimos muy fuertes".