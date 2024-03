Prandelli asegura que "hoy podría ser accionista" del Valencia

"En teoría, podría ser accionista del Valencia a día de hoy. Esto no se contó", asegura Cesare Prandelli en una entrevista. El extécnico del Valencia CF, a día de hoy ya jubilado, hace balance de su trayectoria y también de su efímero paso por el conjunto de Mestalla. Apenas estuvo tres meses en el banquillo, dimitió un 30 de diciembre de 2016, en pleno proceso de preparación del mercado invernal del club. El técnico presentó su renuncia irrevocable y no hubo ningún tipo de negociación posible. Fueron tres intensos meses entre los que queda en el recuerdo su ya famoso 'raje' hacia parte del vestuario en la previa de un partido: "Fuori", gritó públicamente hacia algunos futbolistas que no mostraron compromiso con el equipo y que pese a que el club les habí negado la salida no estaban rindiendo profesionalmente como debían. Sus discrepancias con los directivos de Peter Lim le llevaron, según explica, a tomar esa difícil decisión.

"Aprendí mucho de todo lo sucedido, algo desagradable. Piensa que después el club me denunció por haber rescindido mi contrato unilateralmente. Perdí el juicio, y tuve que pagar mucho dinero. Una cosa buena que hice, y creo que nadie lo dijo, es que di mucho dinero a la Fundación del Valencia. Quedé dicho que ok, que aceptaba pagar porque así lo determinaba una cláusula en el contrato, pero pretendía que el dinero fuera a los socios. En teoría, podría ser accionista del Valencia a día de hoy. Esto no se contó.", confiesa el italiano, que asegura que este último dato era totalmente desconocido: "El club jamás lo dijo. Me sentó mal, sinceramente. Lo que sí se sabe es que me denunció porque -agarrándose a esta cláusula- la entidad podía acusarte de daños y perjuicios. Fuimos al tribunal, y lo que te conté: pagué todo, aunque la mayor parte la di como beneficencia a esta asociación. Ojalá lo sepan los seguidores, porque esto nadie lo ha hecho público". En declaraciones a El Relevo, también ha querido tener unas bonitas palabras hacia la afición valencianista: "Es muy buena y exigente, como se debe. Era muy pasional, y nosotros teníamos que estar a su altura. Nos habría gustado haber programado la temporada de forma diferente, pero repito que hubo muchas incomprensiones. Cosas que no estábamos dispuestos a aceptar".

Prandelli señala también que no hubo respeto para poder ejercer su trabajo en el club "sobre todo en temas de cómo gestionar el club. No quiero dar nombres de directivos porque está feo, pero es la verdad. Yo también asumo muy cuota de responsabilidad, que pagué por ella". "Ya llegué con mil dudas, y algo perplejo. Los responsables, a nivel de contratos, consideraban al equipo entre los cuatro primeros. Sin embargo, desde mi punto de vista a nivel técnico no era así. Me prometieron una serie de fichajes que luego no llegaron. Hubo incomprensiones, pero sobre todo fue difícil para mí aceptar que los jefes quisieran diseñar exclusivamente la plantilla. Recuerdo que hicimos debutar a Joao Cancelo, muy técnico, muy bueno. Todos decían que no podría jugar de extremo, y si ves su carrera sigue moviéndose bien ahí, con toda la banda para él", añade el entrenador italiano.

Además, confiesa que tenía fichado a Simone Zaza, que lo consideraba indispensable para su idea de fútbol y que llegó un año después al Valencia. ¿Por qué no se hizo en su momento?" Sí, hablé con él. Simone quería venir. Lo quería, pero los directivos me dijeron que no venía finalmente. Estaba todo hecho; también con la Juventus. También pedí a otro que no me trajeron, pero es absurdo dar más nombres. Con esos mensajes subliminales comprendí que algo no iba bien, lógicamente".