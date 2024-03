Baraja dispara a su plantilla al mapa del fútbol europeo

La figura de Rubén Baraja ha resultado ser un escaparate perfecto para que jóvenes futbolistas muestren su mejor nivel sobre el terreno de juego. El trabajo del Pipo en el desarrollo de sus ‘chavales’ ha sido magnífico desde el primer día, hasta tal punto que fueron precisamente ellos, bajo el mando del técnico, los que salvaron una situación crítica la temporada pasada y los que tienen al equipo soñando con Europa ahora. Ese trabajo y evolución se ha visto reflejado en el portal especializado ‘Transfermarkt’, que esta semana ha actualizado sus valores de mercado y la plantilla del Valencia experimenta un incremento importante.

Casos como el de Mosquera, Javi Guerra, Diego López o Fran Pérez son los más evidentes de canteranos que no solo han abierto la puerta del primer equipo, sino que se han convertido en piezas clave. Ninguno de ellos debutó con el primer equipo bajo el mando de Baraja, pero su asentamiento en la élite si se consumó con el entrenador vallisoletano. Entre los mencionados, Mosquera y Diego López han vuelto a aumentar su valor en esta última actualización. El central hispano-colombiano, que se ha convertido en el baluarte defensivo del equipo, aumenta su valor en cinco millones hasta llegar a las 15. El asturiano, por su parte, pasa de 10 a 12 ‘kilos’.

Otros futbolistas que no están en una fase tan inicial de su carrera también están creciendo de precio fruto de su gran temporada. En ese escenario son protagonistas Giorgi Mamardashvili, Pepelu y Hugo Duro, seguramente, junto a Mosquera, los grandes nombres propios de esta temporada. El caso del guardameta es el más destacado. Giorgi no solo ha aumentado su valor, sino que se ha convertido en el portero más valioso de LaLiga y el séptimo a nivel mundial. Sus 35 millones de valor son consecuencia de su gran temporada, en la que sigue evolucionando y cada vez es más decisivo con sus actuaciones. Superdeporte, el pasado martes, tituló en su portada de la edición impresa ‘Precio Justo’, haciendo referencia a que Mamardashvili, en caso de ser la gran venta del verano como parece que va a intentar Meriton, debe ser a cambio de una cantidad acorde, y no una cifra insuficiente como la dirección del club valencianista acostumbra.

Mamardashvili ante el Atlético de Madrid / EFE

El de Pepelu es un caso distinto. El centrocampista de Dénia llegó el pasado verano procedente de Segunda División y con la presión de tener que demostrar que está capacitado para ser importante en Primera. Las dudas se despejaron desde el primer partido, en el que ya se convirtió en el timón del centro del campo y en un futbolista imprescindible para el entrenador. Los números confirman su importancia, y es que es el jugador de la plantilla con más minutos disputados hasta la fecha, con un total de 2.685. En Transfermarkt ya presenta un valor de 16 millones, cuatro más que en diciembre de 2023.

Sube el valor de los jugadores del Valencia / SD

Hugo Duro, por su parte, justifica su crecimiento económico a base de goles. Después de una pasada temporada muy complicada, el delantero está cuajando su mejor curso en la élite. Los 12 goles marcados hasta la fecha se traducen en que ha doblado su valor de 8 a 16 kilos. Hugo Guillamón (ocho), Roman Yaremchuk (cuatro) y Peter Federico (tres) son los otros futbolistas cuyo valor tambien ha crecido esta temporada.

Las lesiones castigan

También hay futbolistas que han bajado de valor, aunque las dos más importantes responden a un denominador común: las lesiones. Almeida, que se perdió un tramo muy importante de la temporada, ha bajado a 15 millones cuando su último valor era de 20. Diakhaby, recientemente operado de una lesión que le mantendrá alejado muchos meses, baja a cuatro ‘kilos’. Thierry, sin regularidad también por lesiones, baja a seis. La poca o escasa cantidad de minutos pesa en Jaume, Cenk y Amallah, que también pierden valor.