Nou Mestalla: Catalá se pronuncia sobre la última maniobra del Valencia

La alcadesa de València María José Catalá se ha pronunciado sobre el Nou Mestalla a raíz de la intención del Valencia CF de firmar la documentación FIFA incluyendo en el acuerdo una cláusula liberatoria en caso de no recibir las licencias que necesita para reanudar las obras, sumando así un elemento más de presión a los políticos.

"Yo no opino sobre las decisiones que toma el Valencia CF. La disposición desde luego es positiva. Yo me alegro de ello pero no opino sobre esas decisiones porque no me no me incumben. Evidentemente como como responsable de la ciudad que se acerque el Mundial me parece bien. Yo siempre he dicho que no voy a condicionar mis decisiones con el Valencia a albergar el Mundial porque creo que no sería la oportuno, pero la predisposición del Valencia, positiva siempre me va a parecer bien", ha reconoció tras la Comisión de la Capitalidad Verde Europea 2024.

A día de hoy tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han firmado todos los documentos exigidos por FIFA, algo que no se ha hecho desde el Valencia. El club se ofrece a firmar siempre y cuando haya una cláusula resolutoria que lo libere de la firma si no le conceden las licencias y las fichas urbanísticas, paralizadas hasta la fecha por el Ayuntamiento.

"No puedo opinar sobre algo que les corresponde al Valencia porque el convenio con la FIFA le corresponde al Valencia a negociarlo igual que yo he remitido mi propio documento a la FIFA y yo puedo opinar sobre mi documento, no puedo opinar sobre el documento del Valencia", señaló la alcaldesa.

SUPER contactó este miércoles con Libertad VCF, principal plataforma de oposición de Peter Lim, y la interpretación de su equipo jurídico es precisamente que con esta maniobra el Valencia pretende pasar la ‘patata caliente’ a las instituciones y que unas hipotéticas sanciones por no presentar el Nou Mestalla a la cita mundialista recayeran sobre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana.

En este sentido, María José Catalá ha recordado que la situación del Nou Mestalla continúa pendiente de la resolución del TSJCV respecto a la caducidad de la ATE. "La Comisión de Urbanismo acordó no tomar decisiones mientras que no se recayeran los procedicimientos legales que hay sobre la ATE". El club y el Ayuntamiento permanecen a la espera de que el TSJCV anuncie en los próximos días la resolución de la demanda presentada en su día por el Valencia respecto a la nulidad de la ATE.