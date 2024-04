Martín Queralt deja 'De Torino a Mestalla'

Juan Martín Queralt ha anunciado que deja 'De Torino a Mestalla' después de su iniciativa fallida del proyecto 112VCF con el que intentó sin suerte eunir una cantidad de dinero suficiente para hacerle una oferta de compra a Peter Lim por su paquete accionarial del Valencia CF. "Yo en la vida me he ido de muchos sitios y las cosas tienen un principio y un final y el final en este caso está muy claro. Yo esperaba lo que esperaba y ha llegado lo que ha llegado. Mi afecto por el Valencia CF sigue incólume, pero creo que debo dejar paso a gente joven que pueda aportar nuevas ideas y sirvan para conseguir lo que todos queremos, que el Valencia sea de los valencianistas".

Respecto a su sucesor en el cargo ha asegurado que "hay mucha gente preparada, con ilusión y que comparte lo que nosotros pensamos que o se van o vamos a tener un poblema muy serio. Pero se tienen que ir muy pronto". Queralt no ha ocultado que espera una mayor respuesta de la afición en el proyecto 112VCF, aunque "no hay reproches". "Esperábamos que más allá del 'Peter vete ya' que los valencianos dijeran que iban a aportar lo que fuera. Pero la respuesta ha sido la que ha sido y yo doy las gracias a todo el mundo. Han sido 1.483 personas las que han respondido. Teníamos la esperanza de que la respuesta a la iniciativa 112 fuera buena porque Mestalla se llena cada semana y en las manifestaciones también. La respuesta ha sido la que ha sido y doy las gracias a los que han participado. Esperábamos más, pero no hay reproches".

Para Antonio Paños, fracaso hubiera sido no intentarlo. "Fracaso hubiera sido no intentarlo. Pero nos duele no haber conseguido una solución viable. No se ha conseguido. Nunca quisimos protagonismo pero seguiremos vigilantes. No he visto propuestas alternativas. Mi sensación es que el valencianismo está anestesiado porque la pelotita ha entrado y estamos en un lugar donde no estábamos hace unos meses y en menos de 90 días le volveremos a ver la cara al accionista y a su gestión ruinosa".

Pablo Delgado, por su parte, ha valorado las dos setencias del TSJ que confirmaron la caducidad de la ATE. "La sentencia culmina un proceso que inició Torino a Mestalla. Lim incumplió los plazos de la ATE. Aquella resolución fue recurrida por el VCF y la sentencia final nos da la razón porque Lim había incumplido sus obligaciones. La sentencia abre dos vías. La primera el recurso del VCF al TSJ y al TS. Seguro que lo van a presentar. La segunda vía es saber que va a ocurrir a partir de ahora. Las autoridades deberían actuar en justicia y cuando ya calificó que había incumplimiento tenía que haber hecho caso omiso. Es muy poderosa la sentencia del TSJ. Deben reformar el planeamiento para que el urbanismo se reformule".