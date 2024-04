Hugo Duro rompe la sequía con un gol de 'récord'

El Valencia CF se marchó de vacío de Montjuïc pero hay un futbolista que volvió a sonreír, al menos durante unos minutos. Hugo Duro ha demostrado esta temporada que marque o no es un jugador que se deja la piel, que lucha y que lo intenta en todo momento. Y además ya suma trece tantos con el anotado ante el Barcelona en una jugada que le define. Balón perdido que otro jugador dejaría de presionar y gol gracias, evidentemente, a la ayuda de Ter Stegen. Lo hizo a portería vacía, pero vale igual. Y además sirvió para poner el empate en el marcador en una jornada en la que había que contestar rápido al 1-0 de Fermín López.

Hugo Duro llegaba a Montjuïc con dos objetivos entre ceja y ceja. El primero era la victoria y ese no pudo conseguirlo. El segundo era el de marcar al único equipo del Top-5 al que no le había marcado todavía en LaLiga este curso. Eso sí que lo consiguió después de una carrera en la que otro habría perdido la fe. La ayuda de Ter Stegen le permite ser el único jugador de la competición que consigue anotar a los cinco primeros de LaLiga, un registro que no ha logrado otro compañero de profesión este curso. Ni Bellingham, Lewandowski, Dovbyk o Guruzeta (restando obviamente sus respectivos equipos). En definitiva, Hugo Duro ha tachado víctimas de mucho nivel y eso demuestra que no se borra en las grandes citas.

El 16 de septiembre llegó la primera víctima del curso para Hugo Duro. En Mestalla, contra el Atlético de Madrid y en un momento de dudas tras dos derrotas consecutivas contra Alavés y Osasuna. Con todo eso, el delantero se plantó ante los rojiblancos y anotó un doblete que significaba su tercer gol del curso. Tres en cinco jornadas. La cosa ya andaba bien en lo personal para el ariete con Baraja. El 29 de octubre llegó el segundo rival potente. El Athletic en San Mamés. Uno de los mejores locales y el actual campeón de Copa eran el enemigo a batir y Hugo lo hizo con un gol de puro nueve tras asistencia de Fran Pérez. Solo el tanto tardío de Berenguer evitó el triunfo. En la vuelta, además, también marcó al Athletic y en esa ocasión sí para conseguir la victoria.

Hugo Duro remata un balón contra el Mallorca / EFE

El cuadro de Valverde no es al único rival al que le ha marcado dos veces. El Real Madrid es otra de sus víctimas y es que anotó tanto en el Bernabéu como en Mestalla. Sí es cierto que en Chamartín no estuvo acertado en la primera parte, pero el ‘9’ demuestra una vez más que incluso en sus malos días tiene la caña preparada para enviar el balón al fondo de la red. Mientras, el Girona es otro de esos rivales a los que ha sabido batir y además con un gol de mucha clase. Se plantó cara a cara con Gazzaniga y le batió con un tanto de delantero con poso y calma. Eso sí, el doblete de Stuani en el tramo final evitó el triunfo o el empate de los hombres del Pipo. Con todo eso, el último que le faltaba era un Barça que este año en Montjuïc ya había evidenciado problemas evidentes. Y Hugo Duro no falló.

Otros rivales

El delantero del Valencia ha conseguido algo que no ha logrado ni Bellingham, ni Lewandowski, ni Dobvyk, ni tampoco Guruzeta, Mayoral o Morata. El primero de ellos, Bellingham, lógicamente sin contar el Madrid, apenas tiene una cuenta pendiente y es el Atlético. El inglés sí ha marcado en LaLiga a Girona, Barcelona y Athletic, pero no lo ha conseguido contra los colchoneros. Por su parte, Lewandowski tiene una situación similar y es que ha marcado contra tres de los cuatro que le restan. Lo ha hecho ante Madrid, Girona y Atlético pero no lo consiguió contra los leones. Dovbyk, actualmente liderando la tabla del pichichi de LaLiga, no ha marcado a Athletic, ni Real Madrid, una tendencia que se extiende a otros jugadores como es el caso de Guruzeta, sin gol ante los blancos, por ejemplo. Mayoral, que se lesionó al arranque de la segunda vuelta, tampoco vio portería ante Barcelona, Girona y Athletic, entre otros, y Morata o Budimir también tienen cuentas pendientes en ese sentido. En definitiva, Hugo Duro es delantero de grandes noches.

Hugo Duro, celebrando un gol con el Valencia / SD

Grandes noches

El delantero del Valencia también ha demostrado durante su carrera en el Valencia que es capaz de aparecer en los grandes momentos. Su irrupción en el primer curso de Bordalás demostró que era un jugador que casaba bastante bien con lo que era Mestalla. Jugador de nervio, capaz de hacer olvidar el meme del ‘tocó en Hugo Duro’ y ariete que con otro futbolista cerca, tiene mucho más gol que en solitario. En cualquier caso, el mejor momento del Valencia en la 21/22 fue con la Copa del Rey y en ese sentido la racha de Hugo fue excepcional. El ‘9’ fue capaz de marcar contra el Cádiz en un duelo en el que también dio una asistencia. El 2-1 a partido único dejaba claro que aparecía en momentos importantes y prueba de ello es su aparición en los dos tantos.

Después llegaron las semifinales, donde marcó en la ida contra el Athletic y sufrió un penalti escandaloso que no quiso ver el VAR. En la vuelta no marcó pero jugó los 90 minutos de un choque en el que realizó muchísimo trabajo sin balón. Por último llegó la final. El duelo contra el Betis en la Cartuja y una ocasión importantísima para meter al Valencia en la Europa League y lograr un título clave después de años pasándolo mal. Marcó el gol del empate y no pudo celebrar el título con una victoria, algo que se queda como una espina clavada para el delantero. Hugo además este año está volviendo a ver la cara amable del fútbol. La cara más bonita después de una 22/23 en la que solo marcó un gol en liga y en la que Cavani, que no corría ni la mitad que él, era titular por decreto para Gennaro Gattuso.

Hugo Duro celebra un gol en Mestalla / Biel Aliño

