"Creo que los objetivos fundamentales los hemos cumplido, vamos a pensar que podemos ir a más"

¿MEJORAR LOS PUNTOS DE LA TEMPORADA ACTUAL?

"Los objetivos los marcará el club en función de presupuestos. El año pasado aunque sea dudo, todos sabemos la historia del Valencia, pero hay que ser realistas y no engañar a los aficionados. No me gusta vender castillos en el aire, creo que tener un punto de partida razonable. Salvar la categoría no debería ser el objetivo del Valencia, pues no puedes pasar el año siguiente de ahí a pasar a jugar la Champions sin inyección económica no es lógico. El contexto que nosotros teníamos para nuestros jóvenes jugadores no es lo mismo tener la exigencia de Champions con 18 años que salvar la categoría y eso nos ha ayudado a haber crecido. Hay que ser honestos con lo que podemos aspirar. Conseguir la estabilidad deportiva, pero hay que volver el año que viene a demostrar que lo de este año no ha sido casualidad. Reducir esa distancia con los equipos de arriba y el puntaje pues es una referencia. Creo que los objetivos fundamentales los hemos cumplido. No sufrir, mejorar los puntos del año pasado, vamos a pensar que podemos ir a más"