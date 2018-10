El Hércules mantiene su intención de denunciar al Valencia CF

Al Hércules CF no le valen las aclaraciones del club de Mestalla y mantiene su intención de denunciar al Valencia CF por lo que considera una "discriminación" hacia sus aficionados en la venta de las entradas para el partido ante el filial valencianista, que disputó el domingo en la ciudad deportiva.

El Valencia CF ha reconocido a través de un portavoz oficial que la decisión de solicitar los DNI y no vender entradas a los que procedían de Alacant no era la mejor, aunque tampoco había tantas opciones. La otra era haber cerrado las taquillas, algo que habría generado todavía más problemas porque con ello habría impedido que aficionados del propio Valencia CF no abonados pudieran acceder. Considera, sin embargo, que ya había entregado al Hércules CF 275 localidades, una cantidad muy por encima de lo que es habitual para las aficiones del equipo visitante al suponer prácticamente el 20% del limitado aforo del Antonio Puchades. Y que advirtió con más de una semana de antelación al club de la ciudad de Alacant de que no habría más entradas para sus seguidores en taquillas.

Sin embargo, el día del partido ocurrió lo que se había intentado evitar. Se presentaron cerca de un centenar de aficionados sin entrada, a los que según el Valencia CF "por cuestiones de seguridad" se les negó el acceso al estadio. El Hércules CF debía advertir a sus aficionados que no se trasladasen por libre y sin entrada hasta Paterna y según diferentes medios de Alacant sí lo hizo, aunque no a través de su página web, donde sí explicaba detalladamente las condiciones para la venta de las entradas que les había hecho llegar el Valencia CF pero no se menciona en ningún momento esta advertencia, ni tampoco por sus canales en las redes sociales. Una parte de esos aficionados tuvo que regresar a casa sin poder ver el partido.

Son explicaciones que de momento no han convencido al Hércules, que a través de su director general Carlos Parodi anunciaba este lunes la decisión de elevar escritos a la Real Federación Española de Fútbol, a la jueza de competición y a la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana para denunciar el trato recibido por sus aficionados. "Queremos mostrar nuestro malestar e indignación, no se puede discriminar a nadie en las taquillas por su lugar de nacimiento, es algo intolerable que nunca he visto en ningún campo", explicó el dirigente del Hércules.