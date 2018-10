De hoy no puede pasar la victoria para el Valencia CF

De hoy no puede pasar la victoria para el Valencia CF J. M. LÓPEZ

Marcelino García Toral no habla de crisis. Porque el equipo no pierde partidos y porque no es repetidamente inferior al rival. Es la teoría del entrenador. El Valencia, según él, atraviesa por una situación negativa e inesperada. El técnico asume el momento de dificultad del equipo y al mismo tiempo lo ve capacitado para escapar de la dinámica de dudas y empates en la que está enredado desde el principio de la temporada. El problema es que las jornadas pasan y las victorias no llegan. Tampoco buenas sensaciones como en la segunda parte contra el Young Boys. San Mamés marcará un punto de inflexión. El Athletic dictará sentencia. Para bien o para mal. Los empates comienzan a ser insostenibles. Ganar significaría dar por fin ese paso adelante que tanto necesitan los jugadores para recuperar la confianza perdida. Perder sería sinónimo de crisis y la confirmación de que el Valencia no está en el camino correcto. Lo sabe el club, el propio Marcelino, su vestuario y la afición. Es la consigna de todos: de hoy no puede pasar.

No habrá cambios ni revoluciones. Marcelino apuesta por la continuidad para recuperar la mejor versión del equipo. Por eso, mantendrá su confianza intacta en el dibujo táctico y la columna vertebral que llevó al equipo a la Champions la temporada pasada. El técnico no es partidario de dar «bandazos» porque tiene claro que sería un primer síntoma de debilidad. Marcelino se mantendrá fiel a su 4-4-2 y seguirá echando mano de sus pesos pesados. Necesita que los Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo y Rodrigo Moreno y compañía den un paso al frente y la única forma de conseguirlo, según él, es darles continuidad en el once titular. Jugarán los 'capos'. Es un partido de máxima responsabilidad para ellos.

Tampoco se esperan demasiadas variaciones en la alineación. Ezequiel Garay vuelve a la línea defensiva después del descanso en Suiza. José Luis Gayà continúa ganando el pulso a su abductor y será titular en banda izquierda. La novedad estará en el lateral derecho. Cristiano Piccini no ha viajado a Bilbao por culpa de una contusión en el sóleo y Rúben Vezo tiene todas las papeletas para ser su sustituto por tercera vez. Ya lo fue contra la Juventus y la Real Sociedad en la única victoria. La duda, como en Europa, volverá a estar en la izquierda. Sin Gonçalo Guedes ni Denis Cheryshev, Marcelino está obligado de nuevo a improvisar. A Ferran Torres le tocó el martes y la lógica dice que es turno de Daniel Wass, pero desde dentro del vestuario no se descarta que pueda entrar Francis Coquelin dejando todo el carril zurdo libre para Gayà. Ojo. La otra opción es retrasar la posición de Rodrigo, aunque no parece la mejor solución para un futbolista al que le está costando Dios y ayuda encontrarse en su posición natural. Si el ?19? juega arriba, Marcelino tendrá que elegir entre Michy Batshuayi y Kevin Gameiro.



Berizzo tampoco arranca

Lo bueno para el Valencia es que hay equipos que aún están peor y, como decía Marcelino, «después de todo estamos a seis puntos de la Champions». Uno de esos proyectos que están decepcionando en la liga es el Athletic. El equipo de Eduardo Berizzo no arranca -decimoséptimo al borde del descenso- y está casi tan lastrado por los empates que el Valencia. Lleva 6 por 7 de los blanquinegros. De locos. También el 'Toto', al igual que Marcelino, insiste en los mismos jugadores dentro de una plantilla más que numerosa. La única novedad en la lista es un Unai Núñez que parecía caído en desgracia y es una alternativa a Yeray e Iñigo Martínez en el centro de la defensa. Raúl García levantó a su equipo en la segunda mitad tras una primera más que reprobable en Vallecas y podría ser titular por Williams. Aritz Aduriz parece fijo. El discurso del 'Toto' fue ayer muy distinto al de Marcelino. El Cruz Alta apeló a la agresividad y ser el Athletic de siempre como atajo al mal fútbol.