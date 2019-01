"Por supuesto que no se debió jugar, el campo estaba helado"

Marcelino García Toral, técnico asturiano del Valencia CF se lamenta por las condiciones y resultado del duelo frente al Deportivo Alavés al señalar que el partido no debió jugarse por estar el terreno de juego helado. Estas fueron sus palabras:

El partido es el guión de toda la temporada. ¿Qué nos puede decir de esta nueva derrota?

Lo que nos ha pasado tiene una explicación sencilla, empezamos muy bien en un campo impracticable, estaba medio campo helado, pero hay que jugar así porque la mejor liga del mundo lo permite, los dos goles se han producido un balón parado, era difícil que fuera de otra forma, sabíamos que era una de sus mejores armas, nos tiraron dos corners y nos metieron dos goles. El primero es evitable y el segundo también. Sabíamos que era un arma, a partir de 1-1 el equipo reaccionó, pero llegó el 1-2 en el descuento del descuento y lo debimos defender mejor, aunque dominamos y generamos ocasiones, era muy difícil jugar al fútbol hoy.

Se le ve muy enfadado con sus propios jugadores y por el estado del campo y sorprendido por el Alavés.

No me ha sorprendido el Alavés, todos sus resultados son justos, defienden bien, aprovechan sus ocasiones, son poderosos a balón parado... el Alavés hace cosas muy bien hechas y no me sorprende. Cuando tienes los puntos que tienes y compites y ganas como ellos no me sorprende. Sabíamos sus armas, contrarrestamos muchas pero fuimos incapaces de contrarrestar el balón parado, nos metieron dos y nos pudieron hacer el tercero al principio de la segunda parte. Me voy triste por cómo afrontamos esas jugadas a balón parado. Creo que en esa faceta del juego estuvimos muy pobres y el rival te castiga.

¿Piensa que no se tenía que haber jugado?

Por supuesto. A las nueve de la mañana se sabía cómo estaba el campo. En Inglaterra con climatología peor que la nuestra nunca vi la mitad del campo helado. No es excusa porque estaba para los dos igual, pero vimos a los jugadores que parecían bailarianas intentando no caer antes que jugar al fútbol, en 2019 hay fórmulas para que eso no ocurra. No es una disculpa, lo dejo bien claro.

¿Cómo califica la experiencia del cambio de sistema?

Optamos por esta forma de jugar porque sin conocer que el campo iba a estar así preveíamos un juego muy directo y pensamos que al faltarnos un centrocampista defensivo acumulábamos tres jugadores en esa zona para buscar situaciones de ventaja numérica a nivel espacial. A la vez pusimos más altura porque sabíamos que era una de las armas del Alavés. Lo hicimos muy bien, pero el gol al filo del descanso nos hizo daño, en el segundo tiempo lo intentamos pero tampoco tuvimos muchas ocasiones de gol, hoy era más fácil para los defensas que para los delanteros.

¿Fichando un delantero se solucionará la falta de gol?

Cuando el resultado va ajustado tienes que ser eficaz en tu área y hoy no lo hemos sido a balón parado, porque al rival tampoco le recuerdo una ocasión que no haya sido a balón parado, tuvo tres y metió dos, no recuerdo otras ocasiones. Cuando hay resultados igualados, cuando tienes escasez de gol, todos nuestros partidos van a ser ajustados porque no tienes 15 o 20 goles más... eso conlleva un estado de jugar siempre en el alambre, pero hoy nosotros fuimos dominadores del partiddo. Hemos contrarrestado su juego, pero tuvimos dos errores, el segundo en el descuento sobre el descuento del primer tiempo.. pero es que hoy fue muy difícil jugar. El balón parado decidió el partido y solo nos queda felicitar al Alavés. ¿Si solucionaría un delantero la falta de gol? Nunca he creído que un delantero es definitivo para cambiar una dinámica, lo que sí nos cambiaría la dinámica sí sería meter más goles.

Habla de gol en el descuento del descuento. ¿No debió dejar lanzar el córner?

No tengo respuesta a esa pregunta, la tienen los árbitros. Yo no la tengo, ellos pitan. Se alarga dos minutos y después de los dos minutos se lanza, lo permite el árbitro y nosotros a defender y no defendimos bien. No es una pregunta para mí. La decisión es del árbitro.