¿Cuál es el mensaje de Peter Lim para Marcelino?

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, valora en la previa del partido en Vigo con el Celta la actualidad más candente del club: la reunión de hace unos días en Singapur, el mercado, la obligación de ganar en la Liga o el sueño de continuar avanzando hacia el título de la Copa del Rey. El técnico asturiano, que cumplirá este fin de semana 18 años en los banquillos, indica que tanto el presidente como el director general le han transmitido "tranquilidad absoluta" por parte del propietario, Peter Lim. Si bien, el máximo accionista también está preocupado, enfadado y disgusto con los resultados cosechados por ahora en la temporada del Centenario. El entrenador reafirma los detalles que SUPER publicó sobre la cumbre de Singapur. Estas son las primeras palabras de Marcelino en la rueda de prensa:

-Batshuayi sigue estando aquí, ¿en el supuesto de que se quedara, volvería a jugar? ¿Y si se va y no acaba llegando un recambio?

"Estamos hablando de dos hipótesis, creo que no se va a cumplir ninguna. Si así ocurre y se queda, Michy es un activo del Valencia CF y nos veríamos en la obligación de optimizar su rendimiento. Sin embargo, creo que es algo que no le interesa a ninguna de las partes, ni al futbolista no al Chelsea, propietario de los derechos, ni al Valencia... Creo que entre las partes se llegará a un acuerdo para lo mejor. En ese supuesto, el club trabaja para incorporar un futbolista y es posible que llegue también al final de este mercado. Si no llegara, nos encontraríamos en situación de dificultad porque faltaría un integrante para el ataque. Habría un factor muy importante, sería que se nos acumulasen las lesiones en esa zona para competir tres partidos por semana. Serataría de una dificultad añadida"

-¿Mateu Alemany y Anil Murthy ya le han transmitido las conclusiones y el pensamiento de Peter Lim en la cumbre de Singapur?

"Sí, he tenido conversaciones con los dos. El mensaje es de tranquilidad absoluta, con el lógico disgusto, enfado o preocupación, como todos tenemos en el club cuando asumimos una máxima responsabilidad en el proytecto y los resultados no son los esperados. Está esa sensación de preocupación, lo contrario sería de tener poca profesionaliad, pero no noto nada diferente a lo que vengo diciendo, hay un apoyo, un respeto y una cercanía hacia nuestro trabajo. Nosotros como cuerpo técnico vamos a intentar revertir esta dinámica de resultados. La base importante con la que contamos es el nivel competitivo alto de la plantilla, aunque tenemos que solventar la cuestión de la efectividad de cara a la portería rival. Nuestro nivel defensivo también debe seguir mejorando. Cuando no tenemos el balón, el equipo en todas las líneas transmite fiabilidad"

-El empate en Balaídos ya no sirve, ¿no? ¿Cómo llega el Valencia al partido?

"Llegamos como en cualquier otro partido, con ilusión de ganar y lo afrontamos como tal. Venimos de dos muy buenos resultados consecutivos con dos buenos segundos tiempos, es algo que nos refuerza en algo que nos generaba dudas, ya que en los partidos previos el nivel fue más alto en las primeras partes que en las segundas. El Celta también está necesitado. Es un equipo con gran efectividad en ataque, el segundo de la Liga en ese apartado, pero con dificultades para defender y no recibir goles. Nuestra idea es ganar, partimos con esa ilusión, veo al equipo con un nivel de compromiso muy alto, con trabajo, actitud y una confianza progresiva. Por tanto, vamos a afrontar este partido con la seguridad de que tenemos argumentos para ganarlo. La eficacia en las áreas definirá el resultado final"

-El domingo cumplirá 18 años en los banquillos, ¿cree que esta es la plantilla que más ha creido en usted?

"Ya soy mayor ya. 18 años son muchos, bastantes... Cuando un entrenador tiene 18 años en los que logra muy buenos resultados, en muchos casos por encima de lo previsto, es porque tuvo muchas plantillas afines. Cuando no era profesional aún de los banquillos consideraba que tenía una importancia muy alta y algún ataque de entrenador tuve, pero enseguida me di cuenta de que el fútbol es de los futbolistas. En este proceso he añadido experiencia. Agradezco a la totalidad de plantillas que tuve porque han creido en nuestra propuesta y todas han dado una gran aportación y, segundo, nosotros pusimos nuestra ayuda para tener grupos cohesionados. Agradezco a esta plantilla el comportamiento que tienen con los técnicos, más en un club con tanta exigencia, dificultad en el entorno y resultados no esperados. Ahí es más fácil que todo se divida y no ha sucedido aquí. Estamos muy agradecidos a estos futbolistas. No creo que la situación de Batshuayi tenga incidencia en el vestuario, allí está todo muy claro, en ese sentido no tengo ninguna duda"

-Sin el Atlético y con la posible eliminación del Barcelona... ¿cambia el rol de importancia que le otorgan a la Copa? ¿Ya no la tirarían a la basura?

"Hoy estás bien con los supuestos. Primero tenemos que dejar claro que no la tiramos a la basura. No hay más que ver la disposición en el segundo tiempo ante el Sporting, cuando se decidía la eliminatoria. Estos futbolistas no van a tirar nada. El planteamiento del club es, dada la situación en la Liga, establecerla como prioridad. Por nuestra situación en la tabla, que nos obliga a ganar de forma consecutiva en la Liga, nos hace pensar así, unido a decisiones de salidas en el mercado, a que somos un grupo reducido y no sería inteligente no repartir esfuerzos. Todos trabajan para jugar, si no priorizamos, nos cargaríamos a futbolistas muy posiblemente y la incidencia posterior sería negativa, así que seguimos con la misma idea. Priorizamos la Liga, pero en ningún caso vamos a tirar la Copa"