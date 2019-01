El mensaje de Marcelino en el vestuario de Balaídos

En el fútbol los estados de ánimo marcan tendencias. El Valencia CF ha reaccionado a una situación límite, justo al mismo tiempo que las dudas crecen en el Sevilla FC. La victoria sobre el Celta en Vigo, unida a la derrota de los de Pablo Machín en el Bernabéu, coloca a los blanquinegros a siete puntos de la cuarta plaza, ocupada por el Sevilla. Desde finales de octubre los de Marcelino no estaban tan cerca como ahora de su rival más acérrimo de los últimos años. La desventaja complica la empresa, pero los 54 puntos que todavía quedan en juego y la cohesión en el grupo son argumentos que invitan a creer.

Los abrazos del entrenador con unos jugadores que han sufrido con los malos resultados prosiguieron en el interior del vestuario de Balaídos. «¡Enhorabuena! Esto lo habéis sacado vosotros». Fue el mensaje directo de Marcelino a los futbolistas, muchos de ellos emocionados gracias a un triunfo que resta tensión en el ambiente y les permite al equipo mirar hacia objetivos acordes a la dimensión del club.

La ansiedad con la que combate la plantilla del Valencia CF no es sino un indicativo de la voluntad por escapar de la crisis. «Disfruto con mi equipo por su actitud y trabajo. Cuando uno ve que sus jugadores siguen al cuerpo técnico es motivo de satisfacción...», admitió Marcelino tras el 1-2 ante el Celta. La fotografía que capta el instante en el que todos hacen piña en torno a Rodrigo, necesitado de goles y autoconfianza, y el técnico simboliza la unión de un grupo al que la carencia de victorias no agrietó. Esa es la conclusión que tanto el técnico como los futbolistas remarcan en público. Carlos Soler, Gabriel Paulista, Santi Mina, Ferran Torres o Daniel Wass acompañaron la foto en sus redes sociales con palabras que refuerzan la idea expresada por Marcelino: entrenador y equipo caminan en una única dirección. Las más significativa las escribió Carlos Soler: «Queda claro, ¿no? Amunt!».

Dani Parejo también se pronunció tras la consecución de tres puntos fundamentales en tierras gallegas. «Ganamos, y lo hicimos juntos, peleando, corriendo, luchando... remontando. Orgulloso de este equipo, de este vestuario y de esta afición», indicó. Al día siguiente del empate en Mestalla frente al Valladolid (1-1), el capitán se negaba a «dar por perdida la temporada en enero». «Hay tiempo y muchas ganas de lograr los objetivos. Aquí no se rinde nadie», dijo. Evidentemente, el principal objetivo del club es la participación en la Champions 2019/20.

Sin embargo, como remarcó el míster las opciones de recortar distancias con la cuarta plaza –hay más obstáculos en el camino que el Sevilla, como Betis, Getafe o Alavés– únicamente pasan por dar «continuidad» a los triunfos en la segunda vuelta. El reto contra el Villarreal pondrá a prueba el factor Mestalla. En la primera parte de la Liga volaron de casa 17 de 30 puntos, una cifra que tiene que mejorarse ampliamente en los nueve partidos que restan en la Avenida de Suècia: Villarreal, Real Sociedad, Espanyol, Athletic, Getafe, Real Madrid, Levante, Eibar y Alavés.

El segundo gol de Rodrigo Moreno en Balaídos debe iniciar un despegue que ya no puede aplazarse más. El devenir de la competición muestra que sólo una de las cuatro posiciones Champions podría estar al alcance. Mientras Atlético, Real Madrid y, sobre todo, Barcelona juegan otra liga, el Sevilla ha empezado a flaquear. Es hora de intentar darle caza. La Copa y la Europa League, donde los de Machín se las verán con Barça y Lazio, pueden despistar aún más a un equipo que encadena cuatro jornadas sin ganar. Entre las fechas 17 y 20 de Liga el Valencia ha sumado siete de 12 puntos, los mismos que Real Madrid y Alavés y cinco más que el Sevilla. Como hicieron en la primera vuelta, los andaluces tratarán de rehacerse de su peor racha ganando este sábado al Levante UD.

En Sevilla aficionados y entorno cuestionan al ex técnico del Girona el carácter timorato de su equipo lejos del Pizjuán, especialmente, en las grandes citas. El Valencia tiene apuntado en rojo la visita al estadio del Sevilla –31 de marzo–, donde ganó con dos tantos de Rodrigo la pasada temporada. Antes habrá tiempo de acercarse más a una cuarta plaza que no está por debajo de siete de puntos desde el 3-0 al Rayo del 24 de noviembre en la jornada 13. Entonces se quedó a seis. Ahora, a siete. «Juntos y luchando», como dice Parejo, no es imposible.