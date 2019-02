Celtic-Valencia CF: Miku sabe de qué va la historia

Nicolás Ladislao Fedor Flores, Miku. El origen del alias está en el apodo de su nombre en magiar, Miklós. Mitad húngaro, mitad venezolano y un poquito valenciano también. Nacido en Caracas, acogido en Sueca, criado como futbolista en el Valencia CF... Su historia es tremenda. Con 33 años, tiene para escribir un libro.

Ha pasado por el Deportivo Alcoyano, por la Unión Deportiva Salamanca, por el Ciudad de Murcia, por el Mestalla, por el Nàstic, por el Getafe, por el Al-Gharafa de Catar, por el Rayo Vallecano, ha sumado para la selección de Venezuela y ahora está en el Bengaluru de la India. «El fútbol es global, el cambio está en la velocidad del juego, pero en el fondo es lo mismo: marcar gol y que no te marquen», sintetiza. Miku es único, tiene el honor –en exclusiva– de haber jugado para el Valencia y para el Celtic. Es difícil encontrar un protagonista mejor para presentar la eliminatoria de Europa League en la que ambos conjuntos: «El Valencia va a encontrar un ambiente muy hostil, en el buen sentido. Los aficionados están todo el partido cantando y animando, siempre están con sus jugadores. El estadio recompensa la entrega. Da igual si el resultado es positivo o negativo, obviamente quieren ganar, pero lo que más premia es que los jugadores se sacrifiquen al máximo».

Espíritu, orgullo y el empuje de las gradas del Parkhead. Miku advierte que los dos estadios imponen: «Celtic Park siempre esta lleno, hay un gran ambiente de fútbol, pero Mestalla también es un campo imponente, donde hay una afición que también es muy exigente». Los dos equipos están acostumbrados a ese tipo de presión. Miku sabe de qué va la historia: «Ellos saben que en casa tienen que hacer una gran actuación, sacar ventaja y luego en Mestalla plantear otro tipo de partido. No conozco a Brendan Rodgers, no sé de que forma lo planteará, pero el Celtic es un grande, sale a ganar en todos los campos, pero en casa intentará imponer su ley y fuera tratará de ganar el partido, sacar algo positivo». Los escoceses tienen la experiencia, pero los resultados no les han acompañado en Europa en los últimos años. El Celtic domina en su campeonato, pero le cuesta imponer su autoridad en Europa, sobre todo, lejos de casa. «La verdad es que tiene más peligro en el Parkhead... el Valencia tiene que estar muy seguro a nivel defensivo en Glasgow porque va a ser atacado. Si el equipo de Marcelino marca de visitante tiene muchas papeletas para pasar la eliminatoria. Por contra, si pierde allí, con un resultado en contra difícil, se va a hacer cuesta arriba», subraya Miku.

El venezolano deja claro que el partido se tiene que jugar al ritmo del Valencia, que debe evitar abrir el choque al juego directo y al intercambio de golpes. Para gestionar bien el balón, Dani Parejo será fundamental. Los dos coincidieron durante un temporada y media en el Getafe. «Tienen un campo grande y Dani tiene que tomar el balón, tiene que mover al equipo, como hace siempre, y obligar al Celtic a correr bastante. Si el Valencia manda con la pelota», para Miku, con Parejo hay mucho ganado.