Rubén Sobrino tiene el espejo de Santi Mina

Rubén Sobrino volverá a tener minutos esta noche contra el Villarreal en Mestalla. El delantero del Valencia sufrió una lesión muscular en el gracilis de su pierna derecha durante el último parón liguero que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante más de un mes. No compite desde el 14 de marzo en la vuelta de las octavos contra el Krasnodar en Rusia. El de Damiel, una vez superada la siempre costosa primera fase de adaptación, se lesionó cuando mejor estaba. Cuando más estaba apostando Marcelino por él. Hoy volverá a empezar con la «ilusión» de engancharse al equipo y ayudar con goles en el tramo final de temporada. No hay mejor competición para él que la Europa League. Debutó con gol y asistencia en Glasgow y ha participado en 4 de los 5 partidos en Europa. Y no hay mejor espejo posible en el que mirarse que Santi Mina. El gallego volvió a escena el domingo en el Derbi con un doblete al Levante. Es un delantero recuperado más para la causa. 'Sobri' también quiere subirse a ese carro.

«Ilusión» y «ganas» son las palabra más repetida por Sobrino en las horas previas al encuentro contra el Villarreal. Si alguien tiene hambre de partido de hoy es él. «Tuve una pequeña rotura en el aductor, fue muscular y eso fue por lo que no estuve en estas tres o cuatro semanas. Estoy con muchas ganas, cualquier jugador que está parado tres o cuatro semanas está con la máxima ilusión de poder participar pronto y desde el primer día hago todo lo que está en mis manos para estar al cien por cien y ayudar al equipo cuanto antes pueda». El delantero lleva más de un mes parado y es consciente de la dificultad que supone entrar al once. «Desde que fiché es complicado entrar, más allá de que los delanteros metan goles o no, son lo suficientemente buenos para jugar aquí. Yo lo he dicho desde el primer día. Hay mucha competencia y haré todo lo que esté en mis manos para ayudar al equipo en todo lo que yo pueda». Kevin Gameiro y el propio Sobrino apuntan al once. Su oportunidad parece reservada para la segunda mitad.



Jugar "con máxima atención"

Sobrino, en la línea de Marcelino, no da por sentenciada la eliminatoria. Hacerlo asume que sería un grave error. «Hecho en fútbol no hay nunca nada, el fútbol te da muchas sorpresas y somos conscientes con la máxima atención de que en fútbol puede pasar cualquier cosa. Estamos preparados y afrontamos el partido con la máxima ilusión de intentar pasar a la siguiente fase».