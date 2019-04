'Rubo' y Mosquera, una pareja para atar en corto por el Valencia CF

Paterna tiene el molde para fabricar laterales izquierdos con denominación de origen pero la producción no se limita a esa demarcación. Tras lanzar a Soler, Ferran Torres o Kang In en la Academia han detectado una concentración de talento en la posición de defensa central que a medio plazo está destinada a recuperar la línea de los Arias, Tendillo, Voro, Camarasa y compañía si nada se tuerce. Ahí uno de los referentes más claros es Rubén Iranzo. Lleva desde prebenjamines en la Academia, adonde llegó procedente de la escuela Javi Garrido de Torrent y a sus virtudes propias –anticipación, disciplina táctica, inicio de juego y balón parado– suma como valor añadido el liderazgo, la personalidad y la identidad. Es un líder natural y no es casualidad que fuera elegido para encabezar la marcha cívica del Centenario. 'Rubo' (Picanya, 2003) es capitán del Cadete A, de la valenciana y también uno de los pilares de España Sub-16, con la que está disputando el 47º Mondial Football Montaigu, un torneo de prestigio contra Francia, México o Brasil, que será hoy su rival.

El Valencia CF sabe qué tiene entre manos, tanto que tras las declaraciones de Fernando Roig en las que arremetió contra algunos clubes por 'robarle' canteranos al Villarreal cayeron en su situación y se pusieron en marcha para protegerse ante la posibilidad de que algún club intente llevárselo. Ofertas no le faltan y acaba contrato la próxima temporada, en junio de 2020. Habiendo cumplido ya los dieciséis años ese es un movimento que podría llegar tarde. Ahora el club se da prisa para que firme un papel que le daría la dimensión de jugador profesional y que evitaría que en caso de salida solo cobrase los derechos de formación. En el Valencia CF, sin embargo, pueden estar tranquilos porque 'Rubo', en un gesto que puede interpetarse como declaración de intenciones, está por la labor de firmar; su idea es vestir el murciélago en el pecho siempre que el club lo considere como merece y en ese sentido, la pelota está en el tejado del Valencia CF: su predisposición a renovar es total.



La sombra del Madrid

'Rubo' forma pareja en el Cadete A y en la valenciana con Cristhian Mosquera, que está con la otra Sub-16 española en el Torneo de Desarrollo de Serbia y hoy se mide a la selección local. El alicantino de origen colombiano (generación 2004) también está rindiendo a un gran nivel desde que dio el salto al Cadete A y tiene pretendientes, entre ellos el Madrid. Al parecer los blancos están interesados en llevárselo, al punto que se ha publicado recientemente que podría tenerlo hecho ya. Su agencia de representación, sin embargo, lo niega rotundamente y en el club confían en que renueve su contrato, que finaliza la próxima temporada. Además de tener un físico privilegiado atesora una buena salida de balón, capacidad para correr hacia atrás y ha sido campeón en los dos torneos que ha disputado con las inferiores de la selección española, primero en Alfàs del Pi y después en San Pedro de Pinatar. El Valencia CF tiene una pareja de centrales muy de moda, una pareja a la que atar en corto.