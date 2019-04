Así está el caso Joan Jordan

El fichaje de Joan Jordán no está claro para el Valencia CF, al menos a fecha de hoy. Como ha venido informando SUPER desde el pasado 5 de febrero los responsables de la parcela deportiva están trabajando para intentar que el centrocampista del Eibar, uno de los futbolistas de moda en LaLiga, sea valencianista la próxima temporada. Hay interés y se han llevado a cabo las primeras gestiones, sin embargo al Valencia CF no le encajan los tiempos y eso provoca que a día de hoy no sea el equipo mejor posicionado. Una de las razones es su alto rendimiento. En la medida que su rendimiento es más alto sus opciones de jugar en Mestalla disminuyen. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez está más apretada. Al jugador le resta un año de contrato –finaliza el 30 de junio de 2020– y el Eibar, una vez asumido que no va a renovar su contrato, se prepara para su venta. No se trata de que suba el precio de la operación, se trata de que hay equipos que están en condiciones de cerrarla ahora y el Valencia CF tiene que esperar necesariamente.

En el club están convencidos de las cualidades de Jordán pero es un fichaje que no pueden cerrar todavía: están a la espera de clarificar su hoja de ruta en función de si el equipo se clasifica para la Champions y definir además cuáles serán las ventas de este verano. Los tiempos, en definitiva, no le encajan al Valencia CF en esta carrera y de momento acercan al futbolista a la Premier League, donde tiene propuestas muy fuertes en el terreno económico. El Valencia CF conoce esta situación –que no es ni mucho menos definitiva– a la perfección y está tratando de mantener abierta la operación hasta el último momento. En el club no se dan por vencidos y mientras más tarde en definir su futuro mejor. El margen ahora mismo se sitúa en torno a un mes: el futbolista decidirá a final de temporada. Si se dan las circunstancias necesarias el Valencia CF acelerará la maquinaria para hacerse con el jugador. El conjunto de Mestalla lucha contra la circunstancia de que ahora mismo no puede ofrecer ninguna certeza ni al Eibar ni al jugador, por ello trata de mantener la operación abierta con la esperanza de que llegado el momento en que sí pueda afrontar la operación, ni Jordan ni Eibar hayan tomado una decisión definitiva.

La superpoblación del centro del campo

En otro orden de cosas hay otro factor que tampoco juega en favor del Valencia CF y es la superpoblación que hay en el centro del campo. Parejo, Kondogbia y Coquelin –más las alternativas de Wass y Soler– dejan poco espacio para un futbolista al que otros clubes le reservan un papel protagonista. El futbolista, entre tanto, ha cambiado de agencia por lo que el Valencia CF, que se había sentado con el que era su agente hasta hace poco tiempo, Mágico Díaz, deberá sentarse ahora con Leaderbrock –la misma agencia que Ferran Torres o Sobrino–, por lo que el camino que se hubiera recorrido debería andarse de nuevo.