Duras palabras en las redes sociales del presidente del Valencia CF al respecto de la polémica suscitada por los insultos racistas y filonazis de unos aficionados valencianistas en las gradas del Emirates Stadium durante el partido de semifinales de Europa League que el conjunto de Mestalla disputó este jueves ante el Arsenal.



A lo largo del día se hicieron virales las imágenes de estos aficionados valencianistas hasta el punto que el club blanquinegro hizo público un comunicado oficial rechazando esta conducta y asegurando que está tratando de identificar y localizar a los aficionados para tomar las medidas pertinentes.



A realidad es que muchos medios de comunicación británicos se hicieron eco de este hecho, y el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha publicado hablado a través de su cuenta oficial de tuiter: "Bonito partido en un hermoso estadio ante el Arsenal. No hay lugar en el fútbol para el racismo o la violencia. Esos pequeños estúpidos no son valencianistas, nos libraremos de ellos por el bien del fútbol".





Difficult game in a beautiful stadium @Arsenal There is no place in football for racism or violence. Those little twats are not Valencia fans. We'll get rid of them for the good of football.