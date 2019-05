La afición del Valencia CF toma Sevilla

El valencianismo ha tomado Sevilla a pocas horas de la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Las principales arterias de la ciudad hispalense se han inundado de aficionados valencianistas ilusionados con la vuelta a una final once años después. A grito de «¡Sevilla es blanquinegra!» la afición valencianista se ha dejado notar en la ciudad mucho más que la del Barcelona.

El Valencia ganó la final en las calles de Sevilla. Por mayoría además. La invasión de la noche del viernes ya fue un primer aviso de lo que estaba por llegar. Miles de valencianistas se repartieron por Sevilla. En todos los rincones de la ciudad había grupos de valencianistas cantando, ondeando las bufandas, las banderas y las senyeras al viento y, como no, tirando tracas. A pesar de la prohibición de la Policía Nacional, el valencianismo dejó constancia de que la pólvora es indispensable en cualquier celebración. Tracas, masclets, salidas, bengalas... No faltó de nada y muchas veces delante de una Policía que decidió no intervenir en la mayoría de los casos.

La catedral, la Giralda, Triana, la Torre del Oro, la Maestranza o la Plaza de España con su espacio reservado a la provincia de Valencia. Todo estaba teñido de valencianismo. Y por supuesto no faltaron los cánticos. «¡Per un Valencia campió!» , «Esta es la afición de un Valencia campeón»...El 'Amunt Valencia' sonó en las calles de Sevilla y, como no, el himno regional a capela. El valencianimo picó a los aficionados del Barcelona a grito de «¡Liverpool, Liverpool! » recordando la humillación de Anfield en la Champions.

Las finales son para disfrutar y para disfrazarse. Se vieron pelucas naranjas, valencianistas vestidos de sevillanas, pendientes de folklorica y hasta castañuelas. Algunos aficionados se las ingeniaron para hacer réplicas de cartón de la Copa. Muchos valencianistas aprovecharon para pasear por la ciudad en coches de caballos.

A mediodía llegaron los 26 autobuses de l'Agrupació de Penyes y los aficionados del AVE procedentes de Valencia y de toda España. También de todas edades. Una de las más jóvenes, la pequeña Alejandra, con solo mese de vida. Próximo destino de la afición : la Fan Zone del Valencia en la Avenida de Las Razas con carpas, música y mucho valencianimo hasta las seis de la tarde cuando la afición sea desalojada y ponga rumbo al Villamarín.