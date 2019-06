Así se cocina el Valencia CF 2019/20

Mientras el equipo de Marcelino competía en el césped por una plaza en la Champions y la consecución de un título que rompiera una sequía de 11 años, el Valencia CF de la próxima temporada estaba ya trazándose en las cabezas de Pablo Longoria y Mateu Alemany. Director del Área Técnica y director general, en total sintonía con el entrenador, trabajan desde hace meses con un plan claro y definido. Un proyecto de plantilla sustentado sobre la continuidad de una base de 14-15 jugadores que, además, contempló dos líneas de actuación en función del escenario europeo: Europa League o Liga de Campeones. Finalmente, el club volverá a disputar la Champions, lo que supondrá un extra de 30 millones y capacidad para mejorar el nivel global.

En la hoja de ruta del Valencia hay previstas novedades en cada una de las líneas del campo, siendo la delantera donde más impacto se espera. La misión principal es corregir el error cometido hace un año con fichajes como el de Michy Batshuayi y Rubén Sobrino, especialmente, el primero. Por encima de cualquier otra cosa, Marcelino quiere gol. Según el técnico, la mala puntería fue el lastre del equipo en la primera parte de la temporada. No es casualidad que el primer objetivo a por el que se ha lanzado el Valencia sea un '9' puro. Maxi Gómez, el goleador uruguayo del Celta. Una entrada que despejaría el camino de salida a Santi Mina, futbolista de perfil parecido al que la entidad viguesa convence para acompañar a Iago Aspas.



Cada hueco será cubierto

Maxi por Mina. Pieza por pieza. Es el primer ejemplo de la política con que la dirección deportiva aborda el mercado, limitada por la dificultad económica que se arrastra de años sin presencia en la élite europea de clubes, pero decidida a que el próximo curso el Valencia dé un paso más en el terreno competitivo. En este contexto, evidentemente, compras y fichajes aumentan la necesidad de vender. A pesar de que nadie es impermeable al mercado, son ahí los nombres de Neto y Rodrigo Moreno los que surgen con una mayor intensidad. Incluso, en menor medida, el de Mouctar Diakhaby. Presentes en el escaparate por su buena campaña, porque ninguno de los tres es reacio a un nuevo destino y porque al club han llegado ofertas por ellos.

La base del Valencia CF 19/20 la conforman el portero Jaume, los defensas Gabriel Paulista, Garay, Piccini, Gayà, Wass; Parejo, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler y Ferran Torres, en el centro del campo, y los delanteros Guedes y Gameiro. A ese núcleo duro Marcelino confía en añadir a Denis Cheryshev, por el que se negocia con el Villarreal. Además, el mercado y la pretemporada determinarán si Jorge Sáenz, Jason y Manu Vallejo –que posiblemente tendrían asegurado su espacio en un proyecto de Europa League– pueden persuadir al técnico para iniciar la campaña como cuarto elemento de la plantilla en defensa, bandas y ataque.



Se busca central de experiencia

Por líneas, en la portería el VCF suplirá la probable venta de Neto. Jasper Cillessen, suplente en el Barça, es la principal alternativa. De hecho, el meta holandés no dará el paso sin la certeza de que el brasileño no seguirá. Cillessen busca la titularidad que no ha tenido en tres años con los culés. Si no seducen las ofertas por Diakhaby, el '12' seguirá siendo importante en el eje de la zaga junto a Gabriel y Garay, tal y como ha pasado esta campaña. Sin embargo, Longoria y Alemany han preguntado por centrales con experiencia competitiva como Djené. El Valencia se prepara para cualquier posibilidad, una venta de 'Diakha' o el hecho de que Marcelino crea que Sáenz está aún verde para la máxima exigencia. En los laterales, por último, se le busca destino a Lato y un recambio en ese carril zurdo.

Donde más ebullición puede haber en la zona media es en las bandas. El entrenador valora subir a Gonçalo Guedes a la delantera. Sin éxito, el club se ha interesado por Sarabia, capaz de jugar en cualquier flanco ofensivo. También en Denis Suárez, quien suele partir desde la izquierda a pierna cambiada. Carlos Soler será el referente en la derecha. Para el centro se movió ficha por algún jugador que dosificara a Parejo, pero no es una prioridad ahora mismo. Marcelino considera al capitán la piedra filosofal del juego.

Para el ataque se trabaja en el fichaje de dos delanteros que aumenten el número de goles. El ciclo de Rodrigo se dará por concluido una vez que se concrete una oferta de un grande de Europa que satisfaga tanto al '19' como al club. En Italia, con motivo del interés del Nápoles, se ha cifrado esa cantidad en 70 millones. Por último, ninguno de los cedidos a otros clubes –Vezo, Abdennour, Nacho Gil, Medrán, Racic o Villalba– tendrán sitio. El Valencia hará caja con los 14 'kilos' de Zaza... y, quizá, con un traspaso de Racic.