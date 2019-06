Anil Murthy: "Seguro que habrá cambios importantes en la plantilla"

Anil Murthy, presidente del Valencia CF, aborda todos los temas y da las claves para explicar todos los hechos que han derivado en esta histórica temporada y también del futuro, lo que ha de ser el club en los próximos años. Tras la primera parte de la entrevista en SUPER, aquí puedes leer la segunda parte:

¿Cuál fue el peor momento de la temporada?

El fin de la primera vuelta de la temporada. Los partidos de Eibar, Alavés... Era difícil de aceptar tras tanto trabajo para confeccionar una plantilla que no podemos ganar partidos. Marcelino tenía sus preocupaciones porque no ganábamos partidos. Al final, lo primero, es que desde Peter, yo mismo, Mateu, a Marcelino, había unión, consenso y tranquilidad. Con presión, seguro. Yo le metí presión a Marcelino también, pero al final con calma y unión para saber que iba a continuar trabajando con el Valencia sin que tuviera dudas.

Sí, es cierto. Uno de los titulares de la entrevista que concedió a SUPER en Navidad fue: «No puedo garantizar el futuro de Marcelino».

Hoy tampoco (ríe). No puedo garantizar mi presencia aquí tampoco porque esto es fútbol. Pero sí puedo garantizar que Marcelino va a seguir el año que viene (sonríe). Pero si digo que sí garantizo que el míster sigue y, al día siguiente, el dueño decide que quiere cambiar... Yo no quiero acabar diciendo mentiras.

Pero el dueño se fía, ¿no?

Sí, sí, pero imagínate que perdemos diez partidos seguidos, como club qué vamos a hacer. Tú me preguntaste si podía garantizar el futuro de Marcelino, yo no puedo garantizar nada. Es la verdad.

¿Cómo fue aquella reunión en la que se decidió el futuro del entrenador? Muchos abogábamos por el cambio en el banquillo, el club decidió que siguiera y acertó.

Cuando en enero Mateu y yo fuimos a Singapur, tras el partido 1-1 contra el Valladolid, fuimos preparados para decir: 'Marcelino sigue. Aguantamos porque ¿cuál es la otra opción?'. En el fútbol antes de cambiar algo debes pensar si tienes la solución. Si no la tienes, la mejor opción es continuar porque al final no perdimos muchos partidos. Era, simplemente, que no ganábamos. En Singapur nuestro argumento era ese. Peter tampoco pidió el cese de Marcelino. Nunca.

Si ustedes lo hubieran pedido, ¿Peter lo hubiese aceptado?

Sí, si teníamos solución o una mejor opción. Si no la tienes es una gran estupidez echar al entrenador. No voy a hablar de otros clubes, pero es una estupidez tirar a un buen entrenador por malos resultados de que la otra opción rendirá más y mejor. Al final, tuvimos razón. Pero Marcelino cambió también, eh. Cambió muchas cosas en la rotación de jugadores, etc, etc. Cuando sacamos algunos jugadores del vestuario estuvo contento también...

Vezo, Murillo y Batshuayi.

Sacó 38 puntos en la segunda vuelta.

¿Se decidieron algunos cambios?

Sí, cambiamos lo que había que cambiar. Mateu voló la misma noche para ver el partido de Copa contra el Sporting de Gijón. Yo al día siguiente. Este mismo día fui a ver a Marcelino en Paterna para transmitirle mi apoyo y el apoyo de Lim.

Eran unas fechas en las que el entrenador debía sumar 7 de 9 puntos posibles. ¿Si no hubiera hecho 7 puntos de 9?

9 de 9 al final de temporada (ríe)...

No, 7 de 9 puntos posibles contra Valladolid, Villarreal y Celta.

Sí...

Y los hizo. ¿Si no los hubiera hecho?

(Piensa) Aguantamos porque una temporada no es la vida.

¿El abrazo de Dani Parejo influyó en esa decisión? Simbolizaba que el vestuario estaba con Marcelino.

(Piensa) Aguantamos porque el vestuario estaba con el míster. Esto es muy importante, si el vestuario no está con el míster la decisión es muy sencilla.

Por tanto, se entiende que cuando fueron a hablar con el máximo accionista ya habían hablado con los capitanes del equipo.

Sí, pero estamos siempre ahí. Mateu está siempre ahí, Pablo está siempre ahí con el entrenador, con los jugadores. Sabemos exactamente cuál es la situación en el vestuario, del míster, qué tenemos que cambiar y seguimos en esta línea.

¿Y puede garantizar el de Rodrigo Moreno? Rodrigo ha dicho que no...

Tenemos una plantilla que sabemos que puede competir, pero en fútbol siempre hay que vender jugadores. ¿Quién? ¿Cuándo? De eso no puedo decir nada, pero seguro que habrá cambios, importantes y más pequeños, pero seguro que habrá.

¿Uno podría ser Rodrigo?

Mira. Rodrigo es un buen jugador y tiene un futuro prometedor. Hay muchos intereses en el mercado por Rodrigo. Hay que ver los números, estudiar si tenemos otras opciones alternativas porque hay que marcar goles el año que viene, eh. Tenemos hasta el 30 de agosto para cerrar el mercado. Tenemos tiempo.

¿Maxi Gómez, si sale Rodrigo?

Hay muchas combinaciones que podemos estudiar...

El Valencia ya ha hablado con el Celta de Vigo por Maxi.

Creo que el Valencia ha hablado con muchos jugadores.

¿Con Maxi?

Puede ser, sí.

¿Ha detectado el club que Kang In puede atraer ingresos de marketing?

Es demasiado directo, Kang In necesita tiempo para crecer también, luego vamos a ver si los coreanos quieren venir al club para esponsorizar, pero hay que esperar, necesitamos tiempo para Kang In, es un muy buen jugador y lo importante es que crezca, hay que darle oportunidades para que crezca.

Da la impresión que tiene un mensaje menos contundente con Rodrigo. El año pasado se remitía directamente a la cláusula.

Tiene su cláusula, 120 millones...

Pero hasta que yo no he nombrado la palabra 'cláusula', usted no la ha nombrado.

Vamos a ver los números... Te digo una cosa, ¿y si Rodrigo se queda el año que viene? (Ríe) Es un muy buen jugador, vamos a ver. No solo hablamos de Rodrigo, como te he dicho antes hay combinaciones diferentes, pero para nosotros el objetivo es confeccionar un plantilla competitiva.

¿Qué problema había el año pasado y cuál no hay ahora?

Había que terminar antes del 30 de junio con muchos ingresos para evitar las pérdidas monumentales para las ventas de los jugadores grandes. Este año vamos a tener que vender a Abdennour, pérdidas otra vez, que van a pasar al año que viene. De estas cosas tenemos mucho menos muchos menos cada vez. Entonces para el año que viene, ¿cuál es la necesidad de vender un jugador u otro? Es simplemente si el número es bueno, muy bueno o muy bueno y por razones deportivas. Por mercado y por razones deportivas. No es por necesidades económicas para cuadrar la cuentas, es muy diferente al año pasado. El año que viene espero que vaya a ser mejor.

Supongo que habrá sido un alivio lo de la sanción de la FIFA.

Trabajamos en silencio en los dos temas, no hablamos mucho, pero teníamos una idea de que vamos salir bien también con la multa europea. Es muy buena noticia, pero no es una sorpresa.

¿Los fichajes que se hicieron en enero -Manu Vallejo, Salva Ruiz, Jason, Jorge Sáenz- se deben a la posibilidad de no estar en Champions y la posibilidad de una sanción de la FIFA?

No, no hay un enlace entre esto y la situación económica. Para nosotros creo que es muy importante cuando tenemos una oportunidad de incorporar a muy buenos jugadores. Somos muy atractivos ahora. ¿Qué vienen? Luego vamos todos a la pretemporada y confeccionamos la plantilla que va a jugar y a los otros, que son buenos jugadores, hay que darles la oportunidad de crecer aquí o fuera. Pero lo decidiremos luego, no podemos desaprovechar la oportunidad de incorporar a buenos jugadores a un precio económico.

Marcelino ya ha dicho que no le encajan estos fichajes para un equipo de Champions.

Vamos a ver en la pretemporada.

¿Qué balance hace del daño hecho a la entidad con el 'Caso Oikos'?

Al principio algunos medios irresponsables y sensacionalistas querían mezclar el nombre del Valencia en esta operación. Salió un poco en Inglaterra, un poquito en Francia, nada en Asia, sobre todo aquí en España. El daño es muy poquito. El daño es mínimo, lo que es claro es que el departamento de comunicación va a tener en cuenta el comportamiento de algunos medios y va a influir mucho en la política comunicativa del club. Estas cosas irritantes, irresponsables y sensacionalistas no son serias y no queremos tratar con la gente que no es seria. En Francia por ejemplo tomamos medidas, hemos comunicado que vamos a tomar medidas legales si es necesario, mandamos un burofax y 'France24' ha rectificado. En España es un poco más complicado, la ley es más permisiva. Si alguien me conoce bien sabe que si digo que vamos a ocuparnos de un tema, vamos a ocuparnos de ese tema.

¿Quién ha sido irresponsable?

Tenemos nuestra lista.

¿Hay una lista negra?

Una lista, una lista. Queremos tratar con medios de comunicación serios. Es gratis empezar a atacar un club. Mira el otro día con Rodrigo y Garay con 'i'. ¿Sensación, no? ¿Y hoy qué? Nadie habla...

¿Han enviado muchos burofaxes?

Dos.

Pocos me parecen...

Tenemos memoria.

También hubo una comunicado por un saludo filonazi. Al club se le vio muy dolido.

El problema de este saludo en el campo del Arsenal es que en general es muy grave, pero en Londres es mucho más. El problema son los titulares al día siguiente en los que el Valencia es un club de nazis. Hay un impacto serio a la imagen del club. A nivel deportivo hemos sido campeones de España, estamos en Champions otra vez, pero nuestra imagen si queremos entrar más empresas globales y vender la marca, en Inglaterra hablan del Valencia como un club de nazis por un imbécil que puede hacer tanto daño a la imagen del club. Lo vio todo Inglaterra, lo leyó todo el mundo anglosajón, en inglés, en EEUU, nuestro sponsor Blu me llamó preguntándome qué era eso, porque está asociado con el club. Era un imbécil que puede hacer todo este daño a todo nuestro esfuerzo y trabajo para crecer como club. Un gesto así puede hacer mucho daño. Volvemos al tema de que estos críos no saben lo que hacen, están ahí haciendo tonterías, están en un ambiente diferente a Mestalla.

Estamos entrando en el tema de la Grada Joven.

La realidad es que hay un problema de violencia en la grada y no podemos mirar hacia otro lado, lo hicimos muchos años, pero no podemos hacerlo más. Creí que en un año tan especial no habría este y que los pocos que están ahí iban a olvidar sus temas particulares para unirse con la familia valencianista, pero me equivoqué. Hubo otra vez amenazas y violencia contra sus propios compañeros. En la grada de la temporada pasada la gran mayoría quiere animar a su equipo, pero hubo unos pocos que están dentro que dan una imagen muy mala de la grada, estoy hablando de la tiranía de pocos y no lo vamos a tolerar más. Nuestra obligación y responsabilidad es proteger a la gran mayoría de la afición que quiere animar y quiere una grada sana y segura. Vamos a regenerar.

¿Los que amenazan están localizados?

Creo que sí. Algunos no van a poder renovar su abono, algunos, ni en la grada joven, ni en Mestalla, ni en Paterna. A algunos les vamos a informar directamente que no van a poder renovar su abono. Y luego abrimos la grada de animación, vamos a regenerar la grada con la gente entre 16 y 25 años a un precio fijo de 250 euros toda la temporada. Este año jugamos 30 partidos en Mestalla y vamos a seguir en la misma línea. Cada uno en la grada joven tendrá que hacer un formulario y vamos a tener también una lista de espera. Nuestra exigencia es llegar al 80 por ciento de asistencia para tener derecho a renovar al año siguiente. Nominalmente o no, pero que su sitio esté ocupado. Soy optimista con la nueva grada joven.

Mestalla siempre ha sido favorable a la grada joven pero le ha reprochado que cuando el equipo más la necesitaba no estuvo ahí.

Para mí estas cosas no son tan importantes, para mí lo importante es cuando salí de la fiesta del equipo en Sevilla, algunos aficionados nos esperaban fuera y un grupo de diez me dijo: 'Anil por favor, estamos en la grada, no somos malos, queremos estar, queremos animar, es que tuvimos problemas este año'. ¿Qué puedo decirles a parte de pedir disculpas? Decidles que el club no protegió a esta gente. Cuando un hombre mayor de 60 años me dice que en un partido fuera hay un grupo que no respeta su sitio, que van adelante, empujan a todo el mundo detrás y están todo el rato de pie... este hombre tiene que estar de pie todo el partido para verlo y no puedo. ¿Qué le digo a este hombre? Yo conozco a una mujer con dos abonos que está al lado de esta grada de la temporada pasada y me dice que no va con su hijo pequeño porque es una grada hostil y no quiero que mi hijo lo vea porque no es fútbol. ¿Qué le digo a esta mujer? No lo vamos a tolerar más, nuestro objetivo es tener un campo con los familiares y que todo el mundo pueda estar ahí con los niños animando en un ambiente seguro y sano. Hicimos cosas mal esta temporada, sí, pero vamos a arreglar esto y las temporadas siguientes sí tenemos que ajustar cosas.

Se ha fichado a un gurú para la formación y la metodología. Va en serio el proyecto de cantera.

Va muy en serio, no es por casualidad que fichamos a Marco. Durante ochos meses estuvo mirando perfiles de gente que podía entrar, era importante que fuera español, que fuera alguien que no viniera sin conocimiento del fútbol español y europeo. Mateo, luego Pablo , ahora Marco Otero, hemos cambiado toda la administración con Luis Martínez, Sean Bai está ayudando, tenemos hoy un gran proyecto y habrá más cambios con profesionales que vamos a llevar este proyecto más lejos. Tenemos jugadores prometedores que vienen de Francia, el portero de Argentina, vamos a tener más de esto, es un proyecto muy serio.

¿En qué estado están las torres de Mestalla y la cooperativa?

Seguimos en la misma línea. La cooperativa según las indicaciones tiene mucho interés de gente que quiere comprar los pisos aquí, vamos a empezar a invertir porque soy optimista en que esto va a seguir adelante, pero lo importante es que puse una muralla china entre este proyecto y el proyecto deportivo. Que no influya. Empezamos ya con el proyecto de licencias y al mismo tiempo el diseño. Yo me voy el lunes con mi equipo a EEUU, ellos piensan que estoy loco, pero vamos a hacer cuatro ciudades en cuatro días de oeste a este en busca de conceptos para el estadio nuevo. No es importante si es blanco o negro, lo importante es la experiencia del aficionado, qué va a pasar tres horas antes y dos después para un aficionado. Además, ¿qué va a pasar cuando no hay partidos? ¿Cuál va a ser la vida del estadio? Buscamos conceptos nuevos porque para mí el éxito está en que el aficionado o turista que venga a Mestalla diga que el nuevo estadio es mucho mejor que el antiguo. Tiene que ser una experiencia top en Europa. Voy a visitar campos de fútbol americano, beisbol, soccer, voy al Tottenham... Voy a intentar traer conceptos diferentes a nuestro estadio, las ideas son gratis.