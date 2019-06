Rafael Leao sigue en el punto de mira del valencia

Rafael Leao, portugués, acaba de cumplir 20 años y de jugar su primera temporada completa como profesional en el Lille francés, club que se lo llevó el pasado verano del Sporting de Lisboa. Estamos ante uno de los futbolistas más importantes que tiene el Valencia CF en su radar para reforzar la delantera, en la que al menos van a causar baja antes de que comience la próxima temporada dos jugadores, Rubén Sobrino y Santi Mina. Ahora mismo, la primera opción que el club de Mestalla está cerca de cerrar es la del uruguayo Maxi Gómez, del Celta de Vigo, una operación paralela al fichaje de Mina por el club vigués. A partir de ahí, todo está abierto a los movimientos que se vayan produciendo en el mercado, entre los que obviamente hay que destacar la salida o no de Rodrigo Moreno.

El pasado mes de mayo SUPER desvelaba el interés del Valencia CF por esta joven perla del fútbol portugués, delantero llamado a ser 'top' en el fútbol europeo en los próximos años. De hecho, su cotización se ha disparado ya en los últimos meses y tanto Mateu Alemany como Pablo Longoria saben que esta es la última oportunidad para apostar por un futbolista de estas características, por el que el club francés está pidiendo ya una cantidad aproximada de 30 millones de euros. Todo quedó entonces a expensas de las últimas conversaciones con Marcelino para planificar la plantilla una vez conseguido el objetivo de estar en la Champions.

Se busca punta rápido

Hoy, lo que podemos aportar es que el Valencia CF, una vez cierre la incorporación de Maxi, se plantea completar la delantera con un futbolista de perfil rápido, un objetivo para el que tiene tiempo hasta que se cierre el mercado y una apuesta en la que entrarán muchas variables en funnción de cómo vaya evolucionando el verano en cuanto a salidas y llegada de algún futbolista de banda, porque hay que recordar que también se valora la opción de que ese punta rápido acabe siendo Gonçalo Guedes.

El debate interno respecto a Rafael Leao no tiene que ver con su calidad ni por supuesto proyección, que están fuera de toda duda, sino con su juventud y el hecho de no haber jugado nunca en LaLiga, dos aspectos que chocan con las exigencias del entrenador. Después de lo ocurrido con Kang In Lee, con el que finalmente Marcelino ha decidido no contar para la plantilla 19/20 y saldrá cedido, no solo Mateu y Longoria sino también el propio futbolista no acaba de tener claro si la apuesta va a ser todo lo rotunda que necesita un jugador tan joven, cuya principal prioridad ahora mismo es jugar y hacerlo en un equipo de Champions League. En este sentido, el LOSC Lille es uno de los clubes de la Ligue 1 que certificaron plaza para participar en la Fase de Grupos de la Champions. Hoy, la postura del club francés es la de quedarse con Leao salvo que llegue una oferta irrechazable en esos términos, no menos de 30 millones de euros.

No a corto plazo

Oferta que todo apunta a que llegará. ¿Será el Valencia CF? En principio, en el club de Mestalla creen tener al jugador bajo control y su fichaje, en caso de producirse, no parece que vaya a ser a cortísimo plazo, sino más bien hacia las últimas semanas de mercado y Peter Lim está al día de esta posible inversión de futuro que llevan entre manos en el club, al tratarse de una operación muy importante. Aunque, ojo, hay más clubes pendientes de Rafael Leao, uno de ellos el Aston Villa, recién ascendido a la premier League de la mano del que fue director deportivo del Valencia CF Suso García Pitarch, un club que ahora tiene dinero para apostar aunque lógicamente no le puede ofrecer la Champions. También el Everton. Siguen atentos a su situación los grandes clubes de Portugal, especialmente el Oporto, y hasta algún club de los importantes de Italia.