Ferran está listo para liderar el asalto al oro

Ferran Torres lo tiene claro, esta final no se le escapa. El jugador desprende confianza y sabe que este va a ser su partido. El grupo, con Hugo Guillamón como otro de los líderes, lo siente de igual forma. La generación del 2000 de la Selección Española afronta una nueva cita histórica, jugará su tercera final consecutiva tras ganar el Europeo Sub 17 hace dos años y disputar la final del Mundial Sub 17 la pasada temporada. Portugal, vigente campeona, será el último escollo a superar para que esta prolífica camada de futbolistas escriba con letras de oro un nuevo capítulo de su apasionante trayectoria.

Ferran Torres con la moral por las nubes, será la mejor baza para que, esta vez sí, los españoles superen a Portugal. En el partido que ambos jugaron en la fase de grupos Ferran volvió loco a los dos laterales zurdos lusos y se quedó muy cerca de marcar su gol. El canterano blanquinegro ofrece a Santi Denia un recurso especial y específico; su desborde, voracidad y talento para el uno contra uno será clave para abrir la resistencia portuguesa y conseguir superar a un equipo contenido y de contragolpe que cuenta en sus filas con la base del Oporto campeón de UEFA Youth League.

Tras ser el héroe de semifinales con su gol de penalti y 120 minutos de constante peligro tanto por dentro como por fuera, el extremo valenciano asume la responsabilidad de guiar a su equipo y convertirse en el 'MVP' del campeonato. Su respuesta competitiva ha estado incluso por encima de las expectativas ante un reto mayúsculo como era estar en el grupo de la muerte y jugar contra la poderosa Francia en 'semis'. Ferran no se ha arrugado, ha cogido las riendas y se ha hecho enorme contra los mejores juveniles del continente. Gran parte de las aspiraciones del equipo dependen de que vuelva a sacar a relucir su mejor versión y él esta convencido de que va a hacerlo, está con el foco puesto en ser campeón.

Los dos contendientes se cruzaron en fase de grupos en un partido que se bautizó como «final anticipada» por el cartel de favoritos que llevaban ambos a tierras armenias. El equipo de Felipe Ramos lleva una competición espectacular con 12 goles a favor y solamente uno en contra. Ese tanto, precisamente, se lo marcó España en aquel envite en el que La Rojita mereció con creces la victoria, pero se topó con un auténtico muro defensivo.

Esta tarde los hombres de Santi Denia tendrán su reválida. El técnico afirmó en la previa del encuentro «va a estar muy igualado como lo estuvo el partido que nos enfrentó en fase de grupos», pero que el equipo «ha estado mejorando a lo largo del torneo y tiene mucha confianza en poder llevar el trofeo a España». En la misma línea, el capitán Abel Ruiz, manifestó que el partido va a ser «de tú a tú» y que ambos conjuntos van a pasar por momentos en los que «se van a tener que defender». El encuentro tendrá un componente especial e incluso melancólico. Esta histórica generación, pase lo que pase, jugará contra todo pronóstico su último partido como equipo. El propio capitán confesó que ve muy difícil que todos se vuelvan a juntar en la Sub 21 y que conservar el bloque todos estos años ha sido la clave del éxito. Jugadores del 2001 como Eric García o Bryan Gil han sumado también a un bloque muy consolidado.