El año nuevo se atraganta para el Mestalla

El Valencia Mestalla sigue sin ganar en 2020. En el Camp d'Esports de Lleida encadenó una nueva derrota (2-1), la segunda del año, y se complica la vida en el grupo III de Segunda B. Los de Chema Sanz arrancan la segunda vuelta en la parte baja de la clasificación a un punto de los puestos de 'play-off' de descenso a Tercera y tres puntos del descenso directo. El problema es que las sensaciones no fueron tan buenas como en la última derrota contra el Cornellà. Los blanquinegros fueron sensiblemente inferiores a un equipo local que ganó gracias a un doblete de Éder Díez y acaricia los puestos de ascenso a Segunda. Lo mejor del filial, la lucha hasta el final del equipo, la vuelta al once titular de Jordi Escobar, el afianzamiento en el filial de Pablo Gozálbez y el debut en partido oficial del juvenil Hugo González.

El fútbol brilló por su ausencia en la primera media hora entre el frío y la niebla. Éder Díez adelantó a los locales rematando un centro desde la banda derecha de Abel. Era el primer remate de los locales. Solo Carlos González y Alfred Planas llevaron peligro a la portería de Pau Torres. Fue una primera mitad de muchas imprecisiones.

La segunda parte comenzó con la misma tónica. No había continuidad. Al Mestalla le costaba trenzar jugadas en el centro del campo. Abel avisó con un remate a bocajarro que salió por encima del larguero. Hugo Guillamón tuvo la oportunidad de empatar. Pasada la hora de partido Éder subía el segundo esta vez con una jugada a balón parado. El Lleida pudo poner la puntilla con el tercero. Sin embargo, el Mestalla no le perdió el pulso al partido y lejos de bajar los brazos tiró de orgullo y consiguió recortar distancias con un golazo de Adrián Guerrero. El lateral izquierdo del filial dio vida al partido con un potente y preciso disparo desde larga distancia. El gol dio un poco de emoción al partido, pero el marcador ya no se movió. Derrota por la mínima y obligación de empezar a sumar en el Antonio Puchades de Paterna. Ahora hay dos partidos seguidos en casa: el domingo 19 de enero contra el Castellón en puestos de ascenso a Segunda y el 26 de enero frente al Sabadell.

El Lleida le ha ganado los seis puntos al Mestalla esta temporada. El filial blanquinegro arrancó el curso con una injusta derrota ante el conjunto catalán por 1-2 en un partido en el que el filial de Chema mereció mejor resultado tras una muy buena segunda parte en la que dominó completamente a su rival. Jordi Sánchez, este domingo baja por sanción junto a Javi Jiménez, fue el autor del gol de la primera vuelta.



Ficha técnica:

Lleida Esportiu: Pau Torres, José Ruiz, Joan Oriol, Marc Trilles, Liberto, Éder Díez, Xemi, César Soriano (Simic, min.60), Abel Molinero, León y Fernando Cano (Marc Martínez, min. 67)

VCF Mestalla: Cristian Rivero, Adrián Guerrero, Guillem Molina, Hugo Guillamón, Adri Gómez, Jordi Escobar, Carlos Pérez (Koba Koindredi, min. 60), Castro, Pascu (Pablo Gozálbez, min. 54), Carlos Cabrera y Alfred Planas (Hugo González, min.73)

Goles: 1-0 Éder, m. 32; 2-0 Éder, m. 63; 2-1 Adrián Guerrero, m. 75

Árbitro: Ena Wolf, del Comité Aragonés. Amonestó a Fernando Cano y al técnico 'Molo' del Lleida y a Adri Gómez y Hugo Guillamón del VCF Mestalla. E Camp d'Esports de Lleida, ante unos 2.000 espectadores.