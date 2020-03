"Si no se acaba LaLiga, afectará a los fichajes de los próximos años"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, vaticina un desastre económico para el fútbol profesional si no se disputan los once partidos de Liga que quedan después de que se suspendiera el campeonato hace unas semanas por la crisis del coronavirus. El problema puede llegar porque los clubes no recibirán todo el dinero previsto por los derechos de televisión, ya que las empresas titulares de esos derechos no pagarán por esos once partidos si no se disputan.

"Sin fútbol, sin dinero para la televisión será financieramente desastroso para todos los clubes y definitivamente afectará a los fichajes de los próximos años. Todavía nos quedan 11 jornadas de la liga. Hay discusiones y negociaciones en curso entre las ligas y sus respectivos titulares de derechos de TV para ver cómo esto afectará los procedimientos", ha dicho el dirigente valencianista en un medio de comunicación de Singapur, Batzine.

El impacto puede ser considerable ya que "es aproximadamente el 27% de lo que se supone que debemos obtener. Ahora eso tendrá el mayor impacto: la pérdida de dinero de la televisión". Al respecto, añade Murthy que "la Liga ha estado trabajando muy estrecha y activamente con los clubes, y con todas las principales ligas de fútbol y organismos de fútbol para minimizar el impacto y también ayudar a los clubes a prepararse".

En este sentido, conviene tener en cuenta que ya hay clubes de la Liga española como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Alavés y el Espanyol, que ya han anunciado que han puesto en marcha un ERTE ante el impacto económico de la pandemia del coronavirus, algo a lo que el Valencia CF no va recurrir, tal y como les dijo Anil Murthy a todos los empleados a través de una carta interna.

Además, también abre la puerta a la posibilidad de que si se reanuda el campeonato de liga sea a puerta cerrada: "Existe la posibilidad de que se juegue a puertas cerrada. Tenemos que aceptar esa realidad y tenemos que adaptarnos a ella. Ya nos hemos preparado ante la posibilidad de que no vendamos entradas para los próximos 11 juegos. En cualquier caso, no es el factor más importante en la pérdida de ingresos".

El problema de que la Liga se haya detenido no es solo económico, también puede tener consecuencias en los fichajes, sobre todo en cuanto a los jugadores que terminan contrato en el mes de junio, ya que es posible que si se reanuda el campeonato se prolongue hasta estas fechas: "¿Cómo clasificas a un jugador que no tiene contrato? ¿Cómo le pagas? Ciertamente no puedes vender a un jugador que todavía está jugando. ¿Cobra otro mes de pago basado en su último contrato? Esto es mucho dinero. ¿La ventana de transferencia entra en otro mes en septiembre? Y luego, ¿cuándo comienzas la liga nuevamente para la nueva temporada?", dice el presidente blanquinegro.

