Ceballos reconoce el interés del Valencia CF en su fichaje

El futbolista sevillano Dani Ceballos ha reconocido en público que el pasado mes de enero pudo ser futbolista del Valencia CF. En una entrevista concedida al programa de televisión El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, el actual centrocampista del Arsenal admite que era consciente del interés del conjunto de Mestalla en hacerse con sus servicios.

"Soy consciente de que el Valencia CF estaba interesado en mí", ha dicho el ex jugador de Betis y Real Madrid. "Sabía del interés del Valencia CF en contar con mis servicios. También se habló del Sevilla y del Betis. Cuando te relacionan con estos equipos es por algo. Soy muy bético y sería difícil que jugara en el Sevilla. Solo jugaría en el Betis, es mi equipo y el que me dio la oportunidad de ser futbolista. No llegué a hablar con Lopetegui para fichar por el Sevilla".

Ceballos también contó los motivos por los que se llegó a plantear la salida del Arsenal y fichar por el conjunto de Mestalla: "Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia CF. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal". Eurocopa que en estos momentos se encuentra suspendida hasta el verano del año que viene debido a la pandemia del coronavirus.

Lo cierto es que el fichaje de Ceballos por el equipo que entrena Celades, estuvo muy cerca de cerrarse. Según ha podido saber SUPER, el centrocampista nacido en Utrera llegó a un acuerdo con el director deportivo valencianista César Sánchez para recalar en Mestalla en calidad de cedido y hasta estaba dispuesto a perdonar dinero para que la operación se llevara a cabo pero finalmente fue el Real Madrid quien no dio el visto bueno. Al respecto conviene recordar que Ceballos pertenece al Real Madrid y en estos momentos está cedido por el conjunto blanco en la disciplina del Arsenal por lo que para que se cerrase la cesión la última palabra la tenía el club que preside Florentino Pérez.

También te puede interesar:

¿Por qué no fichó Ceballos por el Valencia CF?

La operación pilares defensivos en el Valencia CF contempla salidas y llegadas.

Turquía llama a Marcelino.