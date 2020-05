¿Que impacto tendría el fichaje de David Silva por el Valencia?

En los planes del Valencia CF está sondear a David Silva. Si la oportunidad surge, César la va a intentar aprovechar. Luego está la visión del futbolista, hasta dónde puede llegar el club a nivel salario, el confort familiar, los proyectos profesionales... todo en una balanza. Para que llegue, se tienen que alinear varios condicionantes y no es fácil. Hasta el estallido del Covid-19, el plan de viaje estaba perfilado: fin de contrato y fin de ciclo en el Manchester City más experiencia posterior orientada a lo David Villa, fuera de Europa. De hecho, su destino parecía ligado al Inter de Miami, franquicia de David Beckham en Estados Unidos. Parecía, porque el impacto global de la pandemia en la vida y en el cómo se resolverá la temporada han dejado la decisión en modo de espera.

¿Merece la pena? Tres goles y siete pases de gol llevaba –en el marco de la Premier– hasta que paró el fútbol, con más de 1.860 minutos acumulados en todas las competiciones. Esa es la respuesta. Con 34 años, la vigencia de Silva es evidente. El escenario es distinto, pero sus números son similares a los de un puntal como Rodrigo Moreno, por ejemplo. Por ejemplo, Pep Guardiola está convencido de que tenía una temporada más en el City, para aportar en el campo y para liderar en el vestuario, para suavizar la transición hacia un Bernardo más nuclear o hacia Phil Foden. Con el grancanario hablamos del capitán activo de todo un Manchester City. Esa es su dimensión, viva. Claro que ha perdido despliegue y claro que ha perdido colmillo, pero Silva sigue siendo magnífico incluso ahora.

Marcar la diferencia

El Valencia CF exige el máximo, exige exprimirse y exige exponerse. Sin entrar en lo económico (que cuenta), el retorno implica una apuesta muy fuerte para las partes por lo emocional y por lo deportivo. Con 34 años, Silva tiene que verse preparado, en cuerpo y mente. El fútbol y su rendimiento en los últimos meses refuerzan la perspectiva en positivo, pero si (todavía) no hay un plan para el mediapunta en el Valencia CF... el retorno se complica. Hoy, no es un nombre cardinal en la planificación y la operación no admite comparación con otras tipo José Callejón (33 años), que termina contrato con el Napoli.

El elemento central del City es Kevin De Bruyne, pero el grancanario sigue siendo una pieza sustancial en la creación, un futbolista distinto por su visión, por su pausa, por su conocimiento del juego y por su capacidad para maniobrar cerca del área. En ese apartado es importante y sería importante en el Valencia CF. Sólo De Bruyne (17) y Mahrez (ocho) superan sus siete asistencias para el equipo de Guardiola en Premier League. Silva está cerca de promediar un gol generado cada 90 minutos (0,71). En ese apartado estadístico está por encima de cracks como Bernardo (0,60) o Raheem Sterling (0,53).

Cazorla, Joaquín, Modric

Libre para decidir, Silva tiene más de refuerzo con valor añadido que de fichaje cargado de nostalgia. El futbolista ha confesado que "quiere jugar unos años más". La cuestión es dónde y desempeñando qué rol, soportando cuánta presión. En el City ha cumplido 10 temporadas y consideraba que era un momento redondo para cerrar el círculo. En su mente siempre estuvo la UD Las Palmas (donde no jugó porque llegó directo a Paterna desde Arguineguín) a lo Juan Carlos Valerón, pero eso no descarta al Valencia CF. No es difícil imaginarlo ofreciendo un regreso brillante en madurez, la cuestión es si él también lo ve así.

Silva tiene la edad de Sergio Ramos, de Edin Dzeko o de Diego Godín, la misma de Ezequiel Garay. Es un año más joven que Jesús Navas, Luka Modric o Cristiano. Un año más mayor que Leo Messi. Ya se ha visto lo que puede aportar Joaquín (nacido en el 81) en un Betis, el impacto de un ganador como Ibrahimovic o el peso de Chiellini en la Juve. Hay rendimiento después de los 34 y el modelo ideal lo tiene en un buen colega: Santi Cazorla, camino de los 36 años y fundamental las dos últimas campañas en el Villarreal, tras superar un calvario con las lesiones. No todo es potencia física, Cazorla ha vuelto a la Selección y se mantiene entre los mejores playmakers de LaLiga con otras cualidades, por inteligencia y por pasión.

Dosificarlo con sentido

Silva se mantiene como una especie de jugador número 12 para Guardiola y está entre los 10 futbolistas con más titularidades en la Premier. El 21 ha cedido minutos, por la gestión de Pep y por la competencia de otros compañeros. El de Arguineguín se ha perdido algunos partidos importantes, pero estuvo en el once titular en las finales ganadas de Community Shield (Liverpool) y League Cup (Aston Villa). Pep ha alternado dos modelos de centro del campo tipo: Rodrigo-De Bruyne-David Silva y Rodrigo-De Bruyne más Bernardo o Gündogan, casi siempre en Champions League, donde el míster ha preferido esta última versión, con una vertiente más centrocampística y más vertiginosa.

Dominante en el área rival

Con Guardiola, Silva hace varias temporadas que dejó de jugar a partir de la banda para producir juego como interior, marcando el sector izquierdo. En FA Cup ha formado con Bernardo y Gündogan en la medular, puede ayudar a construir cerca de la base, pero es un jugador de último tercio de campo, de enlace con el ataque; ahí es donde toma volumen. Podría arrancar desde fuera, pero ya se sabe que no es un extremo y no tiene esa ida y vuelta permanentes. Lo suyo es la asociación, el juego de pase, activar la llegada del lateral, tirar una pared, completar un pase imposible, lanzar mano a mano al compañero.

Su clase y su naturaleza son obvias, pero, tras la capa de sutileza, emerge un mediapunta todavía puzante, con un nivel de interacción e intervención sobresaliente en el área rival, capaz de acelerar la acción con precisión, sin prácticamente espacio; ahí, ejerce su dominio. Las estadísticas ofrecen pruebas tangibles y el tipo de valor medible al que no suele vincularse su producción 2019/20, devorada por el trayecto arrollador del Liverpool y por la disminucion citizen, propia.

En un ecosistema rico en atacantes y alternativas de ataque, desde Gabriel Jesus al Kun Agüero, pasando por Mahrez o De Bruyne, Silva mantien su influencia como generador de goles, en pases filtrados, en toques en el área.

Lectura espacio-tiempo

En acciones totales que preceden al gol, Silva está entre los 30 mejores futbolistas de la Premier League. En pases que llevan al gol escala hasta situarse entre los 15 mejores del campeonato. En pases al área de penalti, entra en el top ten, tras De Bruyne, Alexander-Arnold, Zaha, Willian, Grealish, Mahrez, Emi Buendía y Robertson, por delante de cracks como Salah o Sadio Mané.

Silva ha coexistido con la necesidad de jugar rápido y duro; todavía es capaz de soportar el ritmo del fútbol donde más se trabaja la velocidad y mejor se mezclan lo táctico, lo físico y lo técnico. En el ecosistema de Guardiola, cada vez más afinado para el ataque rápido y las transiciones, Silva mantiene esa lectura distintiva para guardar el balón.

Liderazgo, modelo, Paterna

Cada año pesa. El Silva de hace un par de cursos era jugador de Team of the Year en la Premier. Ahora, ha perdido protagonismo por el impacto de Mahrez en la rotación, sin contar con que Leroy Sané está lesionado.

El proceso es natural, pero eso no significa que no esté para el máximo nivel. Al contrario. Depende del hambre y de la calidad de las ambiciones. El juego le interesa hasta el punto de verse como entrenador. El grancanario no está en plenitud, pero compensa desde los intangibles. A nivel proyecto significa ilusionar y recuperar uno de los mejores futbolistas que se han criado en la ciudad deportiva. Supone el regreso de un ídolo, campeón de todo con la selección española y también con el City, donde sólo le ha faltado la Champions. Veremos si está a tiempo. Para el equipo significaría sumar un líder y un modelo de referencia.

"Lo vamos a echar de menos"

La semana pasada, Raheem Sterling habló del peso de Silva para BBC Radio 5: "Es el jugador más humilde que jamás he conocido. Es el ejemplo perfecto de cómo ser un gran profesional, pese a que ha ganado muchos, muchos trofeos. Si esta es su última temporada, lo echaremos de menos porque aporta mucho al club".

Arguineguín es su casa, pero también lo es València, aquí nació su hijo. El club puso a su disposición la ciudad deportiva en un momento delicado y todo cuenta. Con 34 años, el destino parecía abrirse camino en otro continente, pero la puerta de Mestalla puede abrirse. Después de cuatro Premier Leagues y un par de FA Cups, en Twitter se ha abierto el debate sobre el lugar de David Silva en la historia del Manchester City. Más allá de redes sociales, el gran dolor que va a quedar es no poder despedirlo con un Etihad Stadium lleno, al igual que sucedió con leyendas recientes como Pablo Zabaleta, Yaya Touré y Vincent Kompany. Para muchos es el mejor, por continuidad en el rendimiento y por calidad.