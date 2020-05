"Me gustaría retirarme en el Valencia CF"

"Me gustaría retirarme en el Valencia CF" F, CALABUIG

La delantera internacional del Valencia Femenino Mari Paz Vilas, que acaba contrato esta temporada, dijo este jueves que le encantaría retirarse en el club valencianista porque lleva muchos años en sus filas y le ha dado muchas alegrías.

"Me encantaría retirarme en el Valencia CF, llevo muchísimos años aquí, la afición me quiere con locura y le debo muchísimas alegrías a este club", explicó la delantera en una charla interactiva organizada por la selección española.

La jugadora gallega llegó al Valencia en el verano de 2013 y ha sido la máxima anotadora del equipo en cada una de las temporadas que lleva en las filas blanquinegras, superando este curso 2019/2020 los 130 goles como valencianista y también los registros de David Villa en el club de Mestalla.

"Superar a David Villa es muy difícil, creo que no le he dado aún la importancia que tiene, pero en el Valencia he hecho historia, es un club muy grande y yo creo que eso nadie lo podrá borrar", manifestó Vilas.

Además, la futbolista recordó su primer derbi en Mestalla ante el Levante UD en el que su equipo ganó 6-0 y explicó que lo que sintió ese día no lo puede explicar con palabras: "Ni soñándolo hubiésemos visto lo que pasó ese día, fue perfecto. Fue un día muy feliz tanto para las jugadoras como para la afición".

Mari Paz ha disputado veintisiete partidos con la selección española en los que ha anotado quince goles, pero en su estreno en 2012 ante Kazajistán metió siete dianas, lo que la gallega recuerda como "uno de los días más felices" de su vida.

"Lo recuerdo perfectamente, tengo muchos recuerdos de casi todos los goles. En ese momento eres feliz por la victoria y con que has marcado muchos goles, pero con el tiempo lo valoras y te das cuenta de que has hecho historia, que es muy difícil marcar siete goles con esa camiseta", subrayó.

Sobre la participación de la selección en la Eurocopa de 2021, la delantera dijo que tiene un equipo muy compacto, equilibrado y con grandes jugadoras, y añadió que cree que puede llegar a la final.

Por último, Mari Paz Vilas manifestó que ella siempre ha apostado por los equipos españoles, pero reconoció que le gustaría la experiencia de jugar en otras ligas y en otro país.

También te puede interesar:

El Valencia CF busca central que pueda jugar de lateral.

Entrevista: Cristiano Ronaldo, Peter Lim, Mendes, Messi... Los secretos de Robert Fernánez.

¿Qué va a pasar con el dinero de los abonos del Valencia CF?