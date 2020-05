El Kempes vs Villa tocó techo en las búsquedas de Google

"Lo que para los simpatizantes más veteranos del Valencia era una sentencia sin demasiado margen para la discusión se convirtió en estas horas en un reconocimiento informal pero potente: Mario Alberto Kempes fue elegido como la mayor leyenda de la historia del club, en base a una encuesta realizada por el diario valenciano SUPER y de la que participaron más de 100.000 votantes".

Así arranca el presigioso Clarín la noticia sobre la victoria del Matador en la final del #SuperLeyenda. El diario argentino es uno de los cientos de medios que se han hecho eco de una encuesta virtual que ha superado todas las expectativas. Más de 100.000 votos para elegir entre 32 jugadores históricos al más legendario de todos. El responsable de una de las frases más míticas alrededor del valencianismo: "No diga gol, diga Kempes".

Extracto del artículo en el diario 'La Nación'.

Solo la noticia de la final, en la que Kempes se impuso a Villa por un estrecho margen del 6 por ciento de los votos, alcanzó a más de 20.000 lectores en la web. En Google se registraron más de 7.000 consultas con Kempes como término de búsqueda. Fue el mayor pico de interés sobre el exfutbolista argentino desde 2004, fecha en la que la herramienta de tendencias tiene archivo. La última vez de Kempes como trending coincidió con los actos del Centenario. Como queda reflejado en esta intrahistoria, ni por asomo se esperaba una respuesta tan brutal.

David Villa, subcampeón, fue también tendencia de búsqueda. En el caso del Guaje, hasta hace nada en activo, el pico no fue tan acusado, pero tal y como puede verse en la gráfica comparativa también volvió al candelero por unos días. Segmentando por países, detrás de España donde más expectación se generó fue en Argentina seguido por Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda.

Eliminatoria a eliminatoria Kempes fue imponiéndose sin problemas. Aunque la cúspide llegó en semifinales. "Cañizares y Albelda son dos perdedores", bromeó Paco Gónzález en 'El Partidazo de Cope".

En España València se llevó la palma y dentro de la comunidad la localidad con mayor índice de participación fue Paterna. En redes sociales Twitter fue la triunfadora con picos de tráfico del 84 por ciento, aunque se da la circunstancia de que en Instagram, con una audiencia más joven, el vencedor de la votación fue Villa.

Entrevista en Superdeporte TV

También la entrevista con Kempes en Superdeporte TV ha saltado el charco y puede verse en los principales portales deportivos de Argentina. Una charla online desde su residencia en Florida en la que, como es habitual en él, volvió a no dar puntada sin hilo. Antes de eso, por cierto, había tuiteado la noticia de su victoria y dado las gracias a la afición.



Entrevista en Superdeporte TV.

Uno de los momentos top de la conversación es en el que se refiere, con los datos de YouTube en la mano, a cómo fichó por el Valencia y a su debut. "Yo estaba haciendo el servicio militar. Pasieguito, que era el director deportivo, no me había visto jugar nunca y sólo me conocía de El Gráfico, pero habló con el presidente de Rosario Central para que me diera permiso para ir a probarme a España. En Central tuvieron que hacer una votación para ver si permitían que me fuera. Salió que sí y me fui", recodaba Mario, que ganó dos titulos en España. El de SUPER ha sido el tercero.



Ranking final del #SuperLeyenda

Kempes: 13.661 votos Villa: 12.526 votos Albelda: 9. 689 Cañizares: 7.866 votos Ayala: 7.861 Piojo: 6.182 Carboni: 5.115 Arias: 4.806

Una portada para la historia