Ferran Torres al rescate

Es una liga de once partidos, ahora ya de diez, y como tal hay que tomarla en todos los sentidos. Y uno de los aspectos en los que afecta de forma directa es en las alineaciones, o mejor dicho, en las valoraciones que hacen los entrenadores para hacer las alineaciones. Se trata de una especie de carrera de velocidad en la que ya no valen roles o decisiones para gestionar el vestuario o los esfuerzos de los futbolistas a medio plazo. Al contrario, el que llega mejor al partido juega. El que ha entrenador mejor los días previos es titular. Como si se tratase de la fase final de una Eurocopa o un Mundial.

Y esa fue la premisa bajo la cual Ferran Torres fue suplente el pasado viernes en el partido de Mestalla ante el Levante UD. El futbolista de Foios sufrió un accidente doméstico por el que le tuvieron que poner puntos de sutura en una rodilla y se perdió algunos entrenamientos los días previos al encuentro por precaución para evitar que se le abriera la herida. Paralelamente, los dos futbolistas que jugaron en banda en el centro del campo fueron Carlos Soler y Gonçalo Guedes. El portugués ha trabajado mucho durante el confinamiento y más allá de que no fue del todo resolutivo, se le vio más fino y con muchas ganas, y Soler fue ese jugador de ida y vuelta -casi marcó un gol en una llegada por su banda- incansable en el trabajo.

Pero para el próximo reto del equipo, este jueves ante el Real Madrid, se espera el regreso de Ferran Torres al equipo. El encuentro no es el Santiago Bernabéu, pero el reto es de altura y el de Foios es uno de los pilares básicos en el ataque del conjunto de Albert Celades. No está previsto que se pierda ninguna sesión de entrenamiento hasta el choque y dado que su estado de forma es idóneo una vez cerrados los puntos de sutura de la rodilla, Ferran será titular. La motivación del canterano está por las nubes y la tremenda polémica que se ha generado en el proceso de renvoación no es más que un nuevo estímulo para él.



Las opciones de Celades

En manos del técnico está decidir qué futbolista se cae del equipo titular, si Guedes o Soler. El portugués jugó los noventa minutos ante el Levante y podría descansar, por lo que Soler pasaría a banda izquierda, posición en la que ya ha actuado en alguna ocasión. Si es Guedes quien se mantiene en el equipo en detrimento de Soler, el portugués continuará en la izquierda, más allá de que en momentos puntuales del partido él y Ferran puedan intercambiar posiciones.

Precisamente Carlos Soler ha hecho unas declaraciones en los medios oficiales del club en las que admite que el equipo tiene que corregir "algunos detalles", y pone el acento en la gestión de los minutos finales del partido ante el Levante UD recordando que así fue como se escapó la victoria ante el Real Madrid en el partido de Mestalla: "Corrigiendo esos detalles y manteniendo el nivel que mostramos el otro día, pero con la mejora física y táctica que vamos a ir teniendo, vamos a ir para arriba".

El joven centrocampista del Valencia CF, que ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid, lo hizo en el Bernabéu y lo hizo en Mestalal en el partido de la primera vuelta, asegura que ve bien al equipo, porque «hemos trabajado bien en casa dentro de las posibilidades que había», y añade que quedan "diez partidos, veo al equipo con muchas ganas, seguimos estando ahí, por suerte los rivales no han conseguido sumar de tres. Seguimos a cuatro puntos de Champions, muy cerca. Son diez partidos, parece mucho, pero acaba rápido. Tenemos que intentar conseguir los máximos puntos posibles para llegar adonde queremos llegar".

El reto que tiene por delante el equipo no es pequeño, tiene que remontar cuatro puntos para meterse en la Liga de Campeones, pero el canterano cree en la unión del vestuario para poder lograrlo: "Llevamos unas temporadas en las que cuando llegan los malos momentos a través de la unión del vestuario y con la afición hemos logrado los objetivos. Lo hemos hecho antes y esperamos que este año sea igual". De momento, el empate de la Real Sociedad ante Osasuna digue dejando al Valencia CF en la pomada de los equipos que luchan por el cuarto puesto. Salir vivo de Valdebebas puede ser clave.

También te puede interesar:

Carlos Soler planta cara al Real Madrid.

Algo está pasando con Kondogbia.

Lucas es baja para el partido contra el Valencia CF.