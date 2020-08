Carta de despedida de Coquelin a la afición del Valencia

El ya jugador del Villarreal CF, Francis Coquelin, ha escrito una carta de despedida para la afición del Valencia CF que ha difundido a través de sus redes sociales. El francés asegura que "el mayor activo de este club es su aficion" y que "siempre os estaré agradecido por como me habeis tratado a mí y a mi familia". El galo reconoce que la Copa del Rey siempre se le quedará "grabada" y acaba su último adiós diciendo que siempre llevará al club, empleados, compañeros y afición "en el corazón". Estas han sido sus sentidas palabras:

"Hace dos años y medio llegué a Valencia. un club con ambición, con un proyecto europeo y recomendado por muchos amigos. Los inicios no fueron fáciles, una lesión me dejó fuera de los terrenos durante seis meses. Durante todo este tiempo pude comprobar el mayor activo de este club : Su aficion. Siempre os estaré agradecido por como me habeis tratado a mí y a mi familia. Poder conseguir la #CopaDelRey es algo que quedará grabado. No me voy muy lejos, pero siempre tendré al Valencia cf empleados, compañeros (actuales y pasados) y a su afición en el corazon. #Gracias #Sisco??".

El Valencia y el Villarreal han hecho oficial el traspaso a las once de la mañana y el jugador, que pasó la revisión médica con los amarillos el pasado martes, se pone a las órdenes de Unai Emery. Dani Parejo ya se encuentra en tierras castellonenses y la oficialidad de su venta es cuestión de horas.