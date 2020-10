Javi Gracia ya ha decidido quién tira las faltas

"Si no somos capaces de ponernos de acuerdo para tirar una falta sin enfadarnos, ya me diréis qué futuro nos espera". Son palabras que Javi Gracia pronunció el pasado domingo 20 de septiembre en la sala de prensa del estadio de Balaídos. Era la segunda jornada de Liga y su equipo, el Valencia CF, había encajado la primera derrota de la temporada minutos antes. Llegaba a Pontevedra tras ganar en Mestalla 4-2 al Levante UD y perdió 2-1.

A Javi Gracia le preguntaron por el encontronazo que tuvieron Kang In Lee y José Luis Gayà a la hora de tirar una falta directa que era, evidentemente, para un futbolista zurdo. Ambos, el coreano y el de Pedreguer se vieron con confianza para pegarle directo a gol, pero se impusieron los galones del lateral izquierdo a pesar de que, al menos con el primer equipo, se ha prodigado poco en esa suerte. Lanzó alto. Kang In aceptó la decisión pero se marchó visiblemente enfadado. La situación en cuestión tuvo lugar en el primer tiempo del partido, y para el segundo Kang In ya no salió. Ese fue el punto de inflexión para el media punta asiático que parecía destinado a ser titular en este Valencia CF venido a menos, desde esa sustitución ya nada volvió a ser como antes. Fue suplente en el siguiente choque ante el Huesca, repitió tercera titularidad en el ataque junto a Maxi Gómez en Donostia ante la Real Sociedad, y no ha vuelto a jugar de inicio.

Si el coreano se cayó del equipo por aquel problema a la hora de lanzar una falta no lo dice nadie, pero lo cierto es que ahí no terminaron los problemas con las faltas directas. Lo que dijo Gracia fue una invitación a que los futbolistas se organizasen entre ellos, quien sabe si con la esperanza de que imperase la cordura de que el mejor dotado lanza las faltas directas, pero no fue así, porque solo unos partidos después hubo más roces con otro golpe franco directo. Lo cierto es que Gayà no ha vuelto a lanzar una falta directa a gol desde Balaídos y que desde entonces se las distribuyeron entre Daniel Wass y Maxi Gómez, pero llegó el partido de La Cerámica ante el Villarreal.

Ese día, en la primera parte, el danés y el uruguayo no llegaron a un acuerdo sin enfadarse aunque quien lanzó la falta finalmente fue Wass. El Valencia CF terminó perdiendo aquel encuentro con gol de Parejo en el segundo tiempo, cuando Dani estaba en el conjunto de Mestalla nadie discutía quién era el encargado de tirar las faltas, era el capitán y más importante, era quien mejor lo hacía. No en vano, Parejo es de los mejores lanzadores de falta de la Liga.

Y puesto que sus futbolistas demostraron ser incapaces de ponerse de acuerdo para ver quién tira las faltas por segunda vez y a pesar de su aviso, en el siguiente entrenamiento Javi Gracia anunció al grupo que en adelante, él elegiría quién debe tirar las faltas. Está por ver si el técnico navarro decidirá partido a partido o si su decisión ya es firme y en adelante será Carlos Soler quien lance las faltas, porque esa es la decisión que tomó para el partido del viernes pasado en el Martínez Valero. Dicho y hecho, con 2-0 ya perdiendo el Valencia CF tuvo una falta a su favor que lanzó Soler por encima de la barrera... y del larguero.

Lo cierto es que ya con el 2-1 en el marcador y con Carlos Soler y Kang In Lee juntos sobre el terreno de juego, el Valencia CF tuvo de nuevo a su favor una falta en la frontal del área del Elche que lanzó Kang In Lee, si bien, conviene decir que el balón quedó claramente perfilado par aun zurdo. Si acaso, a destacar el gesto que tuvo Daniel Wass, un futbolista que ha ganado peso en el vestuario. El danés se acercó a Kang In y con un gesto casi de complicidad le puso la mano en el hombro como si el grupo ya aceptase que las faltas de los zurdos las tira él. Habrá qué ver qué sucede el domingo en Mestalla ante el Getafe, pero no deja de ser sorprendente que no haya sido hasta la jornada siete de Liga en la que no se ha solucionado un problema que afloró en la segunda obre todo si se tiene en cuenta que es una situación de partido que puede decantar el marcador. Eso, y que hasta el partido ante el Elche el entrenador del Valencia CF sí dejaba claro quien golpeaba el balón parado pero no las faltas directas...

