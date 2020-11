"Me daba igual perder, hemos visto al Valencia que queríamos"

El capitán del Valencia CF, José Lus Gayà fue el encargado de hablar para los micrófonos de Movistar LaLiga tras el emapte contra el Getafe. El de Pedreguer ha roto una lanza en favor de la actuación del equipo y ha indicado que este es el camino a seguir.



Partido loco. ¿Con qué sensación te quedas?

"Son sensaciones raras, desde la expulsión hemos jugado con uno menos y no nos han creado nada, ya me iba triste cuando nos han empatado por el esfuerzo increíble que habíamos hecho, con varias contras, creía que nos merecíamos el segundo jugando con uno menos y luego ya nos meten el segundo..., pero el equipo ha ido para arriba ha buscado hasta el último minuto, pudimos ir por delante y al final hemos tenido premio. Empate a dos, pero lo importante es que hemos sido superiores en intensidad y duelos, hemos sido mejores que ellos"

Habeís acusado jugar con diez.

"Al final es normal que con uno menos aprieten, han apretado pero no les hemos dejado, solo un tiro lejano, me siento orgulloso de mis jugadores. Hhecho un trabajo espectacular, la primera parte del Elche fue lamentable y este es el camino a seguir. Estamos viendo resultados en LaLiga muy raros y hoy nos hemo vaciado, si hubiéramos perdido me hubiera ido orgulloso del equipo y esa sensación es lo importante"

Ahora el Madrid después de este empate.

"El punto es lo de menos, hemos visto al Valencia que queríamos ver, me daba igual haber perdido, este es el Valencia que queríamos con estas sensaciones ganaremos más que perderemos. Y ahora al Madrid tenemos que salirle igual con esa garra e intensiad, sin pasarnos en exceso, porque no nos podemos quedar con un jugador menos porque teníamos el partido encarrilado y eso hay que vigilarlo, pero compitiendo así vamos a ganar partidos. Hemos demostrado que este equipo tiene carácter, que no se rinde y es lo que le hubiera gustado a Españeta"