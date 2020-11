«Provocación» de la Federación con Gil Manzano

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con la designación del árbitro Jesús Gil Manzano, enciende la 'mecha de la polémica' a tres días vista del Valencia CF-Real Madrid del próximo domingo (Mestalla, 21:00 horas). Si hay un colegiado con quien la afición valencianista no quería cruzarse en mucho tiempo, precisamente, ese era Gil Manzano. De hecho, la insensible elección llevada a cabo por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación (CTA) ha generado un amplio rechazo entre una mayoría de seguidores blanquinegros, que se encargaron de reflejar su malestar en las redes sociales.

La presencia del colegiado de Don Benito en el próximo partido entre el Valencia y el Madrid, ayudado en el VAR por Iglesias Villanueva, se convirtió en tendencia. Los aficionados lamentaron que el plato fuerte de la novena jornada vaya a ser arbitrado por alguien que acumula actuaciones desafortunadas, y cada vez más recurrentes, contra los intereses del club de Mestalla. La última de ellas, esta misma temporada en Vigo. A finales de septiembre, el Celta se adelantó en el marcado con un gol al borde del fuera de juego de Iago Aspas, y volvió a hacerlo para ganar definitivamente los tres puntos tras una falta inexistente del canterano Vicente Esquerdo, quien, pese a lo aparatoso de su entrada en la frontal de área, tocó claramente la pelota.

Poco después de conocer la designación, los comentarios de los valencianistas en las redes no podían evitar hablar de «provocación». «No podía ser otro... ¡Gil Manzano!», escribía Vicente. Otro tuit, el de Álex Domínguez, detallaba los motivos por los que el valencianismo está todavía más preocupado con vistas al partido del domingo después de hacerse pública la lista de colegiados para el fin de semana. «Paró un contragolpe frente al Barcelona, negó un penalti clarísimo de Pacheco a Cheryshev, dio por legal el gol de falta de la Real Sociedad, se comió un penalti clarísimo a Vallejo y concedió una falta inexistente que precedió un gol de Aspas en Vigo. ¿Cuál será la próxima de Gil Manzano?».

La experiencia de los hechos muestra como en las dos últimas temporadas los errores de Gil Manzano en contra del Valencia han ido in crescendo. No obstante, resulta inevitable no retrotraerse a principios de 2017. Por entonces, en los mentideros periodísticos de la capital se deslizó la inclinación madridista del colegiado pacense. El asunto se enredó hasta el punto de que el presidente de la peña del Real Madrid en Don Benito (Badajoz) tuvo que hacer pública una carta en la que desmentía el bulo que había corrido como la pólvora de que Gil Manzano formaba parte de la peña.

En febrero de ese año el árbitro fue cazado abandonando el estadio del Villarreal con una bolsa de pins y otros regalos del Real Madrid. Un tipo de obsequios por parte de los clubes no excepcional, aunque sí lo fue, por un descuido, la exhibición en público de Gil Manzano el mismo día que el Villarreal montó en cólera como consecuencia del penalti que había señalado impulsando la remontada blanca: unas manos inevitables y tras un rebote. Dos meses más tarde, nuevamente Gil Manzano encarriló una victoria del Madrid en busca del título de Liga. Modric se desmayó en el área al notar el brazo del capitán del Valencia, Dani Parejo, sobre él. El partido se ponía cuesta arriba, 2-0.

Los datos con este árbitro de 36 años inquietan al valencianismo. Aparte del serial de errores –referidos a la derecha de la página–, tiene a Real Madrid y Valencia liderando con él dos rankings muy diferentes. El Valencia es el equipo de Primera más tarjeteado con amarillas por Gil Manzano; mientras el Madrid, al que el VAR no trata nada mal, es el conjunto al que más penaltis concede. Totalmente terrorífico.



Errores memorables de Gil Manzano con el Valencia CF

-Celta 2 - 1 Valencia 19/09/2020

Todo en contra

El VCF se quedó sin la imagen con las líneas trazadas en el gol de Aspas. Obvió un penalti a Vallejo, pero sí vio falta de Esquerdo.

-Alavés 1 - 1 Valencia 06/03/2020

Penalti claro y el VAR pasa

Derribo claro en el área de Pacheco a Cheryshev, que se le adelantó. Gil Manzano ni siquiera recurre al VAR. Increíble. El Alavés empata al final.

-Valencia 2 - 0 Barcelona 25/01/2020

«Nos han robado un gol»

Clarísimo Gayà, pese a ganar. Nadie supo por qué se le anuló a Gabriel un gol. Mató una contra decisiva de Ferran para pitar falta. Se excusó.

-Valencia 1 - 1 Real Sociedad 17/08/2019

Empate ilegal en el 101'

Odegaard, a menos de un metro de la barrera. La falta, que no debió sacarse, dio en la mano de Coquelin. La Real empató por ese penalti.

-Real Madrid 2 - 1 Valencia 29/04/2017

El desmayo de Modric

Inexistente penalti a Modric que deja el partido 2-0 a los 55 minutos. El Valencia remó con todo en su contra en el Bernabéu.

11 Penaltis pitados por Gil Manzano a favor del Madrid

No existe un equipo español al que Jesús Gil Manzano le haya pitado más penaltis a favor, algunos de ellos muy polémicos como el de hace tres años en el Santiago Bernabéu al Valencia CF. Además, solo ha señalado dos penas máximas en contra de los blancos. Su balance con el Valencia es de seis penaltis a favor y seis en contra.

La hazaña de enero de 2015

En enero de 2015 el Valencia remontó en casa un gol de Cristiano para ganar al Madrid con tantos de Barragán y Otamendi. Es la última vez que los blancos han perdido con Gil Manzano en Liga. La anterior fue en 2012 con el Betis. En 2018 cayeron con el Leganés... pero fue en la Copa.