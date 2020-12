"Los jugadores no somos tontos"

Volvió el capitán para encontrar una de las mejores versiones del Valencia CF en lo que va de temporada. Basta comprobar lo que dio el equipo de sí durante su ausencia para dar valor a la aportación de José Gayà, convertido en líder dentro del campo y también fuera. Protagonista en el partido ante el Barça, con esa polémica acción en la que el árbitro señaló penalti y lo expulsó para después retirarle la roja, el futbolista lo fue también en el post-partido, con unas declaraciones en diferentes emisoras nacionales que revelan el estado del vestuario después de unos meses de auténtica convulsión. No se arruga, no elude ningún tema sin dejar de lado el de su futuro.

Gayà no niega que tuvo opción de marcharse el pasado verano pero tiene claro lo que quiere: «Yo al final lo que quiero es estar aquí, siempre he pensado que mi mejor opción es seguir aquí a día de hoy. Llevo muchos años aquí, son muchas renovaciones y eso lo llevan mis agentes, me quedan dos años de contrato y mi objetivo siempre ha sido el mismo: Quedarme en el Valencia».



Apoyo a Gracia

Lo mismo que explicó con toda claridad lo ocurrido en el campo, esas conversaciones con el canario Hernández Hernández sobre la jugada con Griezmann, Gayà no se corta a la hora de valorar los movimientos del club para configurar esta plantilla, su relación con el presidente o con el entrenador. «La relación con Gracia es muy buena, tanto los capitanes como el equipo estamos con él a muerte, esa es la realidad, él está trabajando muy bien y creo que todos trabajamos bien. Es verdad que en el inicio con todo el tema de los fichajes y las salidas sí hubo dudas pero ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos, estamos los que vamos a estar y por lo tanto tenemos que olvidarnos de si va a venir alguien, de si se han ido tres o cuatro muy importantes. Eso lo entendemos todos y lo sabemos, que se ha ido gente muy importantes en el equipo y no ha venido nadie, pero no podemos tenerlo como excusa, creo que seguimos teniendo un gran equipo, confío mucho en todos los jugadores y pienso que tenemos una plantilla para seguir compitiendo todos los partidos», comenta.



Relación con Murthy

«Sí, claro que hablo con Anil, pero nosotros, y hablo por todos los capitanes, al final nos tenemos que centrar en el fútbol, que es lo que podemos hacer. Nosotros podemos tener una opinión y el míster podrá tener una opinión, y todos, pero la realidad es que yo lo que tengo que hacer es dar lo mejor de mí e intentar que todos estemos a una para hacer grandes cosas y ganar partidos. Yo no puedo estar pensando en lo que pasa fuera porque eso nos puede descentrar», explica. Aunque también aclara que «al final tontos no somos los jugadores, sí que es verdad que se fueron muchos jugadores importantes y no ha venido nadie, eso es obvio y Anil lo sabe, la gente del club lo sabe, pero nosotros a partir de ahí no podemos decidir mucho más, no es una cuestión nuestra, es una cuestión del que está ahí arriba».

Gayà aleja la idea de pelear por la permanencia, es auna idea que según su forma de ver no se ha instalado en el vestuario a pesar de que los resultados no han sido buenos y la imagen en muchos partidos tampoco. «Yo no creo que hayamos hecho partidos malos contra rivales a los que en teoría debíamos ganar, han sido más bien tramos malos, parece como que nos tengan que marcar un gol muchas veces y ahí es cuando el equipo reacciona, es lo que estamos intentando mejorar, pero no creo que hayamos dejado de competir ni mucho menos, el equipo siempre quiere, siempre lo intenta, es verdad que lo tenemos que hacer de manera más regular». Sobre los objetivos, «nosotros dentro del vestuario lo que pensamos es en ganar al Sevilla, y pensábamos en ganar al Barça porque creíamos que se le podía hacer daño de la forma en que planteamos el partido, creíamos en ello. No vamos a pensar en objetivos a larga distancia, vamos a pensar en el próximo partido contra el Sevilla que va a ser también muy difícil».

Por eso lamenta no haber ganado el partido del Camp Nou, cree que lo tuvieron en la mano y habría servido para dar un salto enorme en la clasificación: «Siendo realistas, un punto en un campo tan complicado hay que verlo positivo, pero nuestras ocasiones han sido más claras, por eso nos vamos con la sensación de que podríamos haber ganado. Parece que contra los grandes compitamos mejor pero no es cuestión de compromiso o actitud, yo no le veo problema a eso. Sí puede ser que contra esos equipos se nos dé mejor porque no tenemos tanto el balón, tenemos que estar más ordenados, ese juego nos gusta un poco más por el perfil de jugadores que tenemos, que es de correr más los espacios, ese tipo de equipos dejan más espacios a la espalda».