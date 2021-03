Entrevista con Martín Prest, la mano derecha del príncipe

Martín Prest, mano derecha del Príncipe de Johor y uno de los futuros gestores del Valencia CF (desconocemos qué puesto ocupará cuando el amigo de Lim llegue a Mestalla), ha pasado revista en SUPER sobre la actualidad del club y el proyecto que el Príncipe iniciará en la entidad a partir de junio. No será la primera vez que ambos estén en València, ya lo hicieron (pero de visita) hace unos años.

Buenos noches para usted. En Valencia se empieza a hablar y mucho del Príncipe y de usted.

Sí, sí, ví que salió en varios lados, pero yo obviamente solo hablo del Johor FC que es el club al que pertenezco y en el cual trabajo durante los últimos ocho años y nada más... (ríe). Del Valencia no tengo nada más que hablar.

La pregunta es obligada. ¿Van a tomar el control del Valencia en junio?

No, como te dije, yo del Valencia no hablo obviamente. El Valencia está a cargo de otra gente en el club, de los cuales ellos tiene que hablar, pero yo hablo solo del Johor y del Príncipe para lo que quieran saber.

Usted es la persona de confianza del Príncipe. Su mano derecha. Lo conoce como pocos. ¿Cómo es Tunku?

Gracias a Dios tuve la posibilidad de empezar a trabajar con él, ya voy para nueve años aquí desde que comenzó con el equipo y la verdad es que es una persona espectacular en todos los aspectos, tanto a nivel humano como personal, con la gente local y del extranjero y, después en la parte profesional, en una de las partes profesionales que es el fútbol, es espectacular. Por más que diga yo, a los hechos me remito. Si tú ves el club que creó y los títulos que ha conseguido y esa es la mejor carta de presentación, más que cualquier palabra.

¿Qué es lo más valoras del Príncipe?

Te voy a hablar y vas a creer que estoy enamorado del Príncipe... pero es verdad que lo conozco muchísimo, tengo la posibilidad de poder compartir, además del fútbol, el día a día con él y es una persona excepcional en todos los aspectos. Yo valoro mucho la parte humana porque a uno le ha tocado conocer mucha gente porque yo me fui muy de Argentina cuando era chico con 20 años, ahora tengo 42 y me ha tocado conocer a mucha gente en el transcurso de mi carrera jugando y después en lo que hice. Y conocer a alguien que es realeza era un mundo nuevo para mí y cuando estás con él y sientes lo humano que es y cómo se preocupa por que la gente esté bien... Sobre todo hace mucho hincapié en la gente extranjera como uno. Yo ya tuve la experiencia que me tocó estar fuera de casa muchísimos años y tener una persona que te cuida, que te protege, que siempre trata que vos estés bien, ya no solo a uno, sino a su familia y sus hijos. Es una persona que está muy pendiente de la parte humana y eso muy difícil de encontrarlo en cualquier lugar y él, con el poder y el estatus que tiene, es una persona demasiado simple y demasiado dedicada a esos pequeños detalles que son grandes. En lo profesional es una persona que está avanzada totalmente, él lo demuestra constantemente. Tú ves que lo que hizo acá y por más posibilidades que tengas económicas, sino tienes la visión, la pasión y el amor para hacerlo, no lo haces y él lo consiguió. Cada cosa que se propone la consigue.

¿Es verdad por tanto que es una persona que se involucra en los proyectos?

Se involucra en los proyectos al 200%, él delega porque tiene gente de su confianza, pero él está involucrado en todo. Yo creo que las cosas en Johor van como van porque él está involucrado porque todo tiene que estar a la perfección. Es una persona exigente, te da todo para que trabajes con tranquilidad, pero a la vez te exige mucho y eso está bueno. Él se involucra en cualquier pequeño detalle. Te puedo decir que hasta en el nuevo césped que se ha puesto en el estadio lo fue a probar. Se puso el cuentakilómetros y los botines y lo probó. Eso te demuestra lo involucrado que está y el amor que le tiene a su club.

¿Cómo se conocieron y cómo acabó trabajando en el Johor?

Yo lo conozco porque cuando acabo de jugar, me dediqué al tema de jugadores, él buscaba una figura importante a nivel mundial cuando arrancó con el proyecto. Coincide en que justo el agente de Dani Güiza era muy amigo mío y traje a Dani al Johor. Y allí lo conocí. Güiza fue el primer jugador que traje, él primer año estuve trabajando para él en España en la distancia y luego ya después cuando acabó la temporada en octubre fue a Londres, tuve una reunión con el Príncipe y me propuso para trabajar directamente con él y ser parte del proyecto. Obviamente le dije que sí.

¿Le gusta tanto el fútbol como dicen?

Muchísimo. Desde chico es fanático. Él es una persona que le gusta el deporte de por sí, pero tiene dos deportes que practica y está involucrado como el polo y el fútbol. Históricamente su familia siempre jugó al polo y el fútbol lo ama de chiquito.

Dijo que lo importante es rodearse de gente de fútbol. ¿Trabaja así en el Johor?

Muchas veces es difícil encontrar la gente correcta y la gente que lo haga con pasión y con amor y profesionalidad. Costó tiempo porque él arrancó de cero con un equipo que estaba la verdad bastante mal, que peleaba por no descender y tenía muchos problemas internos y hoy en día te pones al ver el Johor y la verdad es que creó un imperio en todos los aspectos, tanto en las instalaciones, como el estadio nuevo como en todo lo deportivo con la gente que cuál se ha rodeado. Ha aprendido a seleccionar a la gente correcta. Sobre todo sabe rodearse de gente que esté capacidad y sea .buena gente, leal y honesta que le dedique amor, tiempo y trabajo a un proyect0. No es fácil encontrarla, pero si tu consigues eso es muy difícil que las cosas ye vayan mal y él tiene una gran visión para detectar la gente que tiene que tener al lado y la que no.

También dijo el lunes que el dinero no me motiva. "La gloria y la creación de historia me motivan". ¿Esa es su motivación?

Sí, es un lema que nosotros lo tenemos en nuestro ADN en Johor. No pasa nunca una charla de un partido o de una final o de lo que sea, que él siempre mencione lo mismo. El Príncipe es un ganador nato. Es alguien que es ganador nato de por sí. Siempre dice lo mismo, lo más importante para él es dejar un legado, dejar una historia y la realidad es que él y está creando una historia y el día de mañana, cuando esto se acabe, porque puede que se acabe, miraremos para atrás y haber hecho historia es algo que no tiene precio económico de nada.

Por lo que dice, ¿Cree que la forma de trabajar del Príncipe en una garantía de éxito exportable a cualquier otro lugar?

Sí estando a su lado, te digo que por su forma de trabajar es una garantía 200% de éxito. Conozco mucho sus capacidades en todos los aspectos y es un tipo que a todo lo que hace le da mucha dedicación y, como te decía, es una persona con una visión que está avanzado al resto por muchos años.

El cambio del Johor ha sido brutal. ¿Qué ha hecho el Príncipe en la gestión para transformarlo?

Siempre tiene que haber un aval económico para conseguir estas cosas, pero no solo es un aval económico de tener la posibilidad, también de saber dónde invertirlo y él siempre hizo hincapié en que una de las prioridades que tenía que tener su club son las mejores instalaciones para que el futbolista tenga las mejores condiciones para rendir. Él siempre te da las mejores condiciones para trabajar y a la vez te exige mucho porque no te deja que te falte nada. Tiene mucha visión, ha ido a Europa muchísimo tiempo, ha visto, ha observado, ha consultado con gente que tiene mucha experiencia en el fútbol a nivel mundial y ha ido adquiriendo una experiencia y un conocimiento que ha plasmado en su club con sus ideas y lo ha hecho. Y lo ha hecho desde el punto que para él, Johor lo es todo. Yo soy argentino, pero me siento johorian porque llevo mucho tiempo aquí y es mi casa y el amor que tengo al club me lo hizo sentir él. Yo si fuera johorian me sentiría orgulloso de tener un Príncipe y un líder como es él. Hoy en día ha conseguido que Johor tenga un equipo que es campeón casi todos los años y siempre lucha por títulos y sentirse orgulloso de esto no tiene precio.,

El gran símbolo de su inversión es el nuevo estadio. Aquí tenemos uno parado muchos años. ¿Cómo lo levantó?

Es impresionante, la verdad es que tenemos un estadio top mundial. Me ha tocado la suerte de estar en varios estadios de Europa y América y el estadio que hizo no tiene nada que envidiarle a los estadios top de Europa. Tiene todas las instalaciones super moderno y la verdad es que es espectacular. Lástima que nos tocó este tiempo de pandemia y no podemos disfrutarlo con gente, pero es un estadio la verdad que impresionante.

La relación la tienen de hace muchísimos años, obviamente Singapur está pegado a Johor, tiene relación de hace muchos años y la relación es muy buena.

Hablamos de Güiza, pero me tiene que contar el fichaje de Aimar. ¿Cómo se gestó?

Cuando empiezo a trabajar con el Príncipe a finales de 2012, pues en el 2013 me dijo que su sueño algún día sería tener a Pablo Aimar. Me dijo que me daba dos o tres años para poder ficharlo. Yo le dije.... ¿Y si te lo traigo en un año? Y me dijo: imposible. Pero hicimos la gestión con los agentes de Pablo, con Matías Aldao, y gracias a Dios pudimos hacer la gestión y traer a Johor un profesional y un jugador del calibre de Aimar que eso, junto con Dani Güiza, nos puso un poco en el mapa mundial. Luego vinieron jugadores de renombre también como Luciano Figueroa y es uno de los ídolos máximos del club. Con Pablo tuvimos la suerte de tener cuatro o cinco reuniones y pudo venir para acá que para nosotros es un orgullo.

¿Algún día podrán reencontrarse los caminos del Príncipe y usted con Aimar?

Hoy en día está en una posición privilegiada, está en el cuerpo técnico de la selección argentina que es una de las cosas más grande que le podía pasar, pero nunca se sabe si en el día de mañana nos podremos reencontrar a nivel laboral.

Ahora vive muy lejos, pero ha sido jugador del Denia...

España la conozco muy bien, desde que yo me fui de Argentina, el primer país que pisé fue España en Ciudad Real y después estuve cuatro o cinco años como Escocia, pero mi casa cuando terminaba la temporada era España. Es un país que me encanta, me parece de los mejores países que he conocido en mi vida... y sí, sí, conozco bien España. Estuve en Dènia también, un paso fugaz pero una linda ciudad y buena gente.

La última, ¿Conoce Valencia?

Si, València es una ciudad hermosa que la conozco por haber estado y sabemos la relación que tiene el Valencia con Argentina. Por allí ha pasado Mario Kempes, el Ratón, Aimar, Piojo López y no me quiero olvidar de ninguno, pero han pasado muchos jugadores argentinos, Héctor Cúper... gracias a Dios les ha ido bien y creo que hay una relación bastante buena entre València y Argentina.

¿Le tengo que decir adiós o hasta pronto?

Bueno... ¡Si nos vienes a visitar a Johor...! (Ríe)