Parejo y el 'me gusta' al post de Coke defendiendo a Cala

Parejo y el 'me gusta' al post de Coke defendiendo a Cala SD

El incidente racista en el Cádiz-Valencia CF está dando, lamentablemente, mucho de qué hablar. En concreto y tras la exposición de los hechos que hicieron este martes tanto Juan Cala, acusado de llamar "negro de mierda" a Diakhaby, como el propio jugador del Valencia CF, son muchos los que creen y apoyan la versión del francés, pero también otros muchos que piden, ante la falta de pruebas contundentes, presunción de inocencia para el defensor del Submarino amarillo.

Uno de ellos fue el granota, Coke Andújar. El lateral levantinista, ex compañero de Cala en el Sevilla, recordó este martes algunos proyectos sociales que comparte con Cala en países del tercer mundo. "No estuve en Cádiz el domingo, pero sé de sobra como es Juan Cala...". Así comenzaba la defensa de Coke sobre su amigo. Y esa defensa, hecha mediante un post en Instagram, ha recibido el apoyo en forma de comentario o el 'me gusta' de distintos futbolistas, entre ellos, Dani Parejo.

Es especialmente llamativo el me gusta del centrocampista de Coslada. Dani Parejo, ahora en el Villarreal CF, no se había pronunciado en sus redes sociales sobre el 'Caso Cala', ni hacia un lado ni hacia el otro. Y ahora, en cierto modo, la balanza se ha decantado hacia la defensa de Juan Cala en lugar de hacia el apoyo al que fuera su compañero recientemnete en el club de Mestalla.