El Valencia CF se suma a la puja por Rafa Mir

Rafa Mir es en estos momentos uno de los futbolistas de moda en la Liga española. El delantero del Huesca ha marcado 15 goles esta temporada, tres en Copa del Rey y 12 en la Liga, competición en la que es el segundo máximo goleador español por detrás de Gerard Moreno del Villarreal, que ha marcado 19 y además es el segundo máximo anotador del campeonato por detrás de Leo Messi que lleva 23.

Doce lleva también un clásico como es Iago Aspas. Por delante de ellos están futbolistas como Messi, Benzema, Luis Suárez, En-Nesyri del Sevilla e Isak de la Real Sociedad. Mir, que es natural de Murcia pero criado en la cantera del Valencia CF, tiene 23 años y pertenece al Wolverhamtpon de la Premier League, donde llegó traspasado por el conjunto de Mestalla en 2018 por dos millones de euros.

Muchos son los equipos que han preguntado por él porque está haciendo una excelente temporada y según ha podido saber este periódico, el Valencia CF es uno de ellos. El conjunto de Mestalla ha preguntado por las condiciones del futbolista del Huesca de cara a la temporada que viene.

La situación del jugador ahora mismo es la siguiente. Rafa acaba contrato con el Wolverhampton el 30 de junio de 2022. Es decir, le queda esta temporada y la que viene. El Huesca incorporó en su contrato de cesión una opción de compra a final de temporada de 10 millones de euros y está dispuesto a ejecutarla. Las opciones de que Mir siga en el Huesca son mínimas, pero el club puede comprarlo para hacer negocio. Dos clubes que también han llamado a su puerta son el Atlético de Madrid y el Betis, que ya se interesó el verano pasado. Pero la lista es larga.

Sus 15 goles no han pasado desapercibidos para ninguna secretaría técnica. La puja por Rafa Mir este verano va a ser importante y el Valencia está en ella. Al menos, según ha podido saber SUPER, ya se ha interesado por su situación. El Valencia, más allá de lo que diga el mercado con Maxi Gómez o Gonçalo Guedes, tiene que buscar como mínimo dos delanteros de cara a la próxima temporada puesto que Patrick Cutrone (cedido por el Wolverhampton) y Kevin Gameiro acaban contrato el 30 de junio de 2021. Además, Kang In Lee no va a renovar y saldrá del Valencia.

Rafa está centrado en las últimas ocho jornadas de la temporada con el objetivo de salvar al Huesca del descenso. El delantero prefiere aparcar su futuro para final de temporada como así asegura este jueves en un entrevista a Marca. "Son cosas que pasan, sabemos cómo funciona esto. No me distrae de mi objetivo, que es el día a día: entrenarme y el partido del domingo. Cuando acabe el año hablaremos con los Wolves que es el dueño de mis derechos y veremos qué camino tomamos". El Valencia está pendiente.